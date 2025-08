Det 35. britiske byråd vedtager et forslag om havet

Cheshire West & Chester Council (CWAC) er blevet den 35. lokale myndighed i Storbritannien, der har forpligtet sig til at handle for renere og sundere have og indre farvande ved at vedtage et initiativ, "Motion for the Ocean", som det styrende organ British Sub-Aqua Club siger, at det støtter som en del af sin miljøstrategi.

Motion for the Ocean blev udviklet for at give kommuner en praktisk vej til at støtte genopretningen af havet, lige fra at reducere forurening og forbedre vandkvaliteten til at gøre havets sundhed til en del af den lokale planlægning, siger BSAC, hvor både myndigheder i indlandet og kystnære områder tager lokale skridt på dette globale område. spørgsmål.

CWAC's forslag blev fremsat af et lokalt byrådsmedlem, der havde hørt bekymringer fra beboere om forurening, spildevand og tab af biodiversitet i lokale blå områder.

"Jeg har set både underværkerne og skaderne på vores vandveje – men man behøver ikke at være dykker eller svømmer for at være interesseret," sagde BSAC's leder af lokalsamfundet, Debbie Powell, der bor i Chester-området. "Vores floder og have tilhører alle, og dette forslag giver lokalsamfund som vores en reel måde at gøre en forskel på. Det er fantastisk at se mit lokale råd træde til."

Emily Cunningham MBE, marinbiolog og medstifter af Motion for the Ocean-initiativet, sagde, at tiltaget viste, at lokalsamfund erkendte, hvor forbundet de var til havet, "selv kilometer fra kysten".

"Indlandsområder sender vand nedstrøms, og det vand medfører affald, kemikalier og næringsstoffer, der påvirker havlivet og kystøkonomierne," sagde hun. "CWAC har vist ægte miljømæssigt lederskab."

BSAC siger, at de arbejder på at opfordre folk over hele Storbritannien til at tage individuelle skridt ved at kontakte lokale byrådsmedlemmer og beder dem om at fremsætte et forslag til havet.

