400 års Coral Sea-data udfordrer FN's holdning

Forskere har skubbet hårdt tilbage mod, hvad de betragter som en selvtilfreds vurdering fra FN's side af trusselsniveauet for Great Barrier Reef af klimaændringer.

I slutningen af ​​juli afviste UNESCO's Verdensarvskomité at angive GBR som "i fare", da den afsagde sin endelige beslutning om tilstanden for verdens største koralrev.

I modsætning hertil i en ny rapport netop offentliggjort in Natur, et australsk-amerikansk forskerhold ledet af Dr. Benjamin Henley fra University of Melbourne hævder, at den højeste havvarme i de sidste fire århundreder bringer GBR i fare. Opvarmende havtemperaturer og massehændelser med koralblegning truer med at ødelægge dets økologi, biodiversitet og skønhed, siger de.

Ved hjælp af koralskeletprøver taget inde fra og omkring Koralhavet rekonstruerede forskerne årlige sommerhavoverfladetemperaturer mellem 1618 og 1995. Disse data blev kombineret med registrerede havoverfladetemperaturdata fra mellem 1900 og 2024.

Holdet analyserede også klimamodelsimuleringer af havoverfladetemperaturer, kørt med og uden klimaændringer, og fandt ud af, at menneskeskabte klimaændringer var skyld i regionens hurtigt stigende temperaturer.

Nylige masseblegningshændelser viste sig at være faldet sammen med fem af de seks varmeste år i de 400 år, undersøgelsen dækkede. I 2024, 2017 og 2020 oplevede Koralhavet de varmeste temperaturer i hele perioden.

Det nuværende år viser sig med stor margin at være det varmeste nogensinde nogensinde. Varmebegivenheder i 2016, 2004 og 2022 var de næste varmeste tre år nogensinde.

Ud af hitlisterne

"Da jeg plottede 2024-datapunktet, var jeg nødt til at tredoble mine beregninger," sagde Dr. Henley. "Det var ude af hitlisterne, langt over den tidligere rekordhøjde i 2017. Det er en tragisk, men næsten uundgåelig konsekvens, at massekoralblegning har fundet sted igen i år.

"Det er uundgåeligheden af ​​påvirkningerne af revet i de kommende år, der virkelig rammer mig. I mangel af hurtig, koordineret og ambitiøs global indsats for at bekæmpe klimaændringer, vil vi sandsynligvis være vidne til undergangen af ​​et af Jordens mest spektakulære naturlige vidundere."

Koralblegning (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Uden akut indgriben risikerer vores ikoniske Great Barrier Reef at strande næsten årligt fra disse høje havtemperaturer," konkluderede Dr. Henley, der foretog det meste af undersøgelsen som post-doc forsker ved University of Wollongong. “Revets økologiske integritet og enestående universelle værdi er på spil.

"Vi har mange af de vigtigste løsninger til at vende klimaforandringerne. Det, vi har brug for, er en trinvis ændring i niveauet for koordineret national og international indsats til overgang til netto nul. Vi håber, at vores undersøgelse udstyrer politiske beslutningstagere med mere dokumentation til at forfølge dybere nedskæringer i drivhusgasemissioner internationalt."

"De fleste verdensarvsejendomme er også sårbare over for klimaændringer," udtalte UNESCO i at afslå at erklære GBR i fare. "Australien leverer en ambitiøs miljø- og klimadagsorden, herhjemme og i udlandet, for at opnå en netto-nul og naturpositiv verden.

"Vi støtter den globale indsats for at beskytte alle verdensarvsejendomme mod påvirkningen af ​​klimaændringer. Vi er førende i verden inden for håndtering af rev og vil fortsætte med at dele vores ekspertise med internationale partnere, for at beskytte mere af det dyrebare, genoprette mere af det, der er beskadiget, og forvalte naturen til fremtiden."

