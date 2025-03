Alt er godt i Wakatobi

En samtale med havbiolog Julia Meller

Efter at have opnået sin Master of Science in Marine Biology fra Oxford University, sluttede Julia Mellers sig til Wakatobi-teamet i 2024. Tilføjelsen af ​​en havbiolog har bragt begejstring hos gæster, resortpersonale og samfundspartnere. Fra i dag har Mellers allerede introduceret innovative rev-sundhedsvurderingsprogrammer i Wakatobis private marinereservat ved hjælp af AI-assisteret billeddannelse og dataanalyse. Denne analytiske proces gør det muligt for Wakatobi-teamet at nøje overvåge uvurderlige data, der stammer fra vores elskede rev. Mellers' arbejde er styrket af de mangeårige partnerskaber med lokale landsbyer, som deler vores fælles mål om at beskytte revene. Samfundets dybe forbindelse til havet er afgørende for programmets succes. Mellers' igangværende arbejde tjener som et vidnesbyrd om, hvorfor havbevaring er bydende nødvendigt – ikke kun i Wakatobi, men globalt.

Wakatobi Dive Resorts rev-sundhedsundersøgelser udføres i hele det beskyttede område, med nogle undersøgelser forbedret med tilføjelsen af ​​eDNA-sampling og overvågning af lydlandskab.

Vi har for nylig talt med Julia for at få det seneste ord om dette igangværende projekt og hendes indtryk af Wakatobi generelt.

Q: Hvad har været det mest givende aspekt af dit første år på Wakatobi, og hvad ser du mest frem til i fremtiden?

A: "Jeg føler en dyb følelse af ro, når jeg dykker ved Wakatobi. Mens mange af verdens rev nu er truet eller kompromitteret, er alt godt inden for vores marinereservat. Vi har nu videnskabelige data, der bekræfter, at fremtiden for disse utroligt biodiverse rev er sikker takket være et bevaringssystem, der fungerer. Det har været utroligt givende at omsætte glæden ved at dykke og udforske uberørte rev til data, der omhyggeligt fanger biodiversiteten og verificerer de positive effekter af Wakatobis samarbejdsinitiativer til bevaring.

Vi bruger nu data indsamlet over det seneste år til at invitere eksterne partnere til at deltage i en revbevaringsindsats med dokumenteret effekt. Wakatobis bevaringsindsats udvikler sig og udvider sig konstant, og jeg ser frem til at se, hvordan vi bedst kan fremskynde denne vækst."

Spørgsmål: Har du bemærket nogen ændringer i korallers sundhed, fiskebestande eller endda tilstedeværelsen af ​​invasive arter?

A: "Vi er begyndt at se et klart signal om beskyttelse af økosystemer i revets sundhedsdata. Vurderinger foretages af rev-scanningsfotoundersøgelser, som derefter analyseres af et AI-program, der er trænet til at klassificere Wakatobis revliv. Resultaterne indikerer, at rev inde i det beskyttede område er væsentligt sundere end naborev, der ikke er beskyttet. Vores rev-scanninger bekræfter også, at sidste år, mens mange rev led af en katastrofal global blegningsbegivenhed, var der ingen signifikant systematisk blegning ved Wakatobi.

Integrering af videnskabelig overvågning og rev-sundhedsvurdering i Wakatobi-dykkerholdets tidsplan er gjort let af deres store erfaring og entusiasme for at bidrage til den videnskabelige indsats.

At integrere videnskabelig overvågning i dykkerholdets tidsplan er gjort let af deres store erfaring og entusiasme for at bidrage til den videnskabelige indsats, siger Julia. Foto af Kristian Gaeckle

Miljø-DNA består af bittesmå bidder af genetisk materiale, som organismer efterlader, såsom celler, hud, affald og slim. Revvand indeholder værdifuld information om nærliggende revbeboere, men denne information skal udredes. Vi har filtreret revet vandet, fanget DNA på et filter og derefter sendt filteret til et laboratorium til analyse. I laboratoriet bruger de små stykker kaldet primere til at begynde at sortere DNA'et. Primerne er som små tags for DNA'et. De knytter sig til en del af sekvensen, der er fælles for en bestemt slags organisme. For eksempel er der primere, der binder til koraller, som vil målrette en bestemt del af DNA, der er specifik for forskellige koralarter. Dette er en fantastisk ny teknik, fordi den giver dig mulighed for at indsamle enorme mængder information non-invasivt. Det har været et særligt interessant projekt, fordi koralprimere først dukker op i den videnskabelige litteratur for nylig. Vi opdagede de fleste sjældne koraller kun på de mest biodiverse steder. Det ser ud til, at vi kan bruge koral eDNA opmåling som en direkte indikator for revets sundhed, hvilket er en ny tilgang! Det er ret spændende!

Disse data har kastet lys over Wakatobis biodiversitet, for eksempel, hvilket bekræfter tilstedeværelsen af ​​11 sårbare koralarter, blandt andre sjældne dyr."

"Det er et sjældent privilegium at arbejde et sted, hvor mennesker og livet i havet sameksisterer, ikke bare fredeligt, men produktivt."

Spørgsmål: Hvilke andre revforskningsinitiativer er undervejs eller i planlægningsfasen?

A: "Vi skalerer nu vores forskningsindsats op for at måle revets puls over et bredere skår af det beskyttede område i løbet af året. Det betyder at integrere videnskabelig overvågning i dykkerholdets tidsplan, en opgave, der er let af holdets store erfaring og deres entusiasme for at bidrage til den videnskabelige indsats. Dykkerholdets løbende datahøst, ved hjælp af AI-analyse, gør os i stand til at holde øje med tilstanden af ​​hele revets økosystem.

Vi tilføjer også nye metoder til vores værktøjskasse. Vi har for nylig implementeret et sensorsæt, der videresender live information om havvejr til en app. Dette gør os i stand til at overvåge revets metaboliske puls i realtid. Vi kan se hele dagen, mens sollys bestemmer balancen mellem fotosyntese og respiration på revet, hvilket driver de store daglige udsving i vandkemien. De store udsving, som vi observerer ved Wakatobi, er et tegn på et metabolisk aktivt rev og derfor en signatur på produktive økosystemer."

Q: Hvad inspirerer dig ved at arbejde med resortteamet?

A: "Det er et sjældent privilegium at arbejde et sted, hvor mennesker og livet i havet sameksisterer, ikke bare fredeligt, men produktivt. Når man arbejder både over og under vandet i Wakatobi, er det virkelig inspirerende at se, hvordan systemerne direkte understøtter hinanden. Wakatobi er ikke et statisk system – det har en rig historie med succesfulde operationer og fortsætter med at være på forkant med innovation. At arbejde i dette dynamiske miljø betyder løbende at forfine forskningsforanstaltninger, der allerede er på plads, mens man altid holder øje med den næste trin-ændring, der vil øge værdien."

Overflødighedshorn er repræsentativt for fremskridtene inden for vurdering af revets sundhed og sund koralvækst på Wakatobis lokaliteter. Foto af Warren Baverstock

Q: Har du et yndlingsdykkersted eller en type havliv ved Wakatobi?

A: “For mig er en af ​​de bedste ting ved at besøge de samme dykkersteder ofte, at man begynder at lære dyr med særlige personligheder at kende. Der er en særlig korthjertet blæksprutte i The Zoo, der ofte sidder på en sten og slår enhver fisk, der tør komme for tæt på!

Uden programmer til vurdering af revets sundhed ville skildpadder som denne Hawksbill på stedet Dunia Baru ikke have sunde rev at stole på. Foto af Christian Gloor

En scrawled filefish ved Cornucopia, normalt en genert art, er altid glad for at stille op til et billede. Et par pindsvinsfisk jager evigt hinanden rundt ved Spiral Corner. En Hawksbill hos Dunia Baru er altid så opsat på at gumle, at hun næsten ikke lægger mærke til noget selskab!

Revsundhedsvurderingsprogrammet ved Wakatobi hjælper med at sikre levende koralrev og bestande af fisk som disse Black snapper på Waktaobi-stedet Roma. Foto af Walt Stearns

Jeg kunne ikke vælge et eneste yndlingssted – varierende biogeografier i hele Wakatobis rev afføder unikke samlinger. Pinnacles og rev ridges omtales ofte som 'økologiske magneter', hvor deres topografi tiltrækker rovfisksammenlægninger. Roma er et sådant sted, hvor du ofte kan få øje på hundetandtun gennem stimer af sort snapper, barracuda og langnæset kejser. Ved Pockets strækker revets skråning sig dybere end andre steder, hvilket giver anledning til en forbløffende mangfoldighed af hårde koralarter, som kun er i stand til at vokse i dybden på grund af Wakatobis klare vand. Strømme ved Turkey Beach accelererer vandet over en række højdedrag, der tiltrækker sortspidsrevhajer og ørnestråler."

Q: Hvilken anden spændende udvikling kan vi forvente i de kommende måneder?

A: "I januar i år var et hold fra National Geographics Pristine Seas på feriestedet og dokumenterede vores indsats. Deres arbejde vil blive indarbejdet i en David Attenborough-fortællet film kaldet 'Ocean', som udkommer i maj i år. Som en del af deres kampagne for at drive handling efter udgivelsen af ​​denne film, besøgte National Geographic fem steder som casestudier af vellykket havbevarelse. Wakatobi blev valgt som et sted, hvor bevaringsindsatsen har en vedvarende positiv indvirkning på både mennesker og miljø. Hvis den replikeres, kunne Wakatobis revs sundhedsvurderingsmodel transformere marine økosystemer langt ud over Sulawesi, så det var fantastisk at få muligheden for at være en del af det uberørte havs mission. Her var et hold, der havde rejst til utallige fjerntliggende steder, fortalt utallige historier, og alligevel anerkendte de stadig Wakatobis unikke karakter, over og under vand."

"Alt er godt i Wakatobi," siger havbiolog Julia Mellers. Foto af Wakatobi Resort

