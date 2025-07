Engelhaj set ud for det vestlige Wales

at

at 11: 33 am

Det sjældne syn af en englehaj er blevet fanget på et undervandskamera, der er opstillet i Cardigan Bay af Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW). Det er den første observation af denne art i fire år.

Engelhajer er kritisk truede på IUCN's rødliste. Britiske dykkere forbinder dem ofte med De Kanariske Øer, hvor observationer er mere tilbøjelige til at forekomme. De bliver op til 2 meter lange og opfører sig som rokker ved at ligge camoufleret i sandet for at overfalde forbipasserende byttedyr, såsom fladfisk, krebsdyr og bløddyr.

Denne adfærd gør dem sårbare over for bundtrawl, hvor deres langsomme reproduktionshastighed også bidrager til et bekymrende fald i deres antal.

Divernet rapporterede i går (26. juli) om hvordan Cornwall Wildlife Trust fejrer National Marine Week, som har temaet for 2025 "havbunden under bølgerne". WTSWW's observation af hajer på havbunden er en passende åbning for deres egne bidrag til den årlige begivenhed.

Hajen blev optaget af et Baited Underwater Remote Video System (BRUVS), der blev implementeret af trusten gennem dens Cardigan Bay Marine Wildlife Centre, hvor et team forsker i delfiners kostvaner og den marine diversitet i området. Kameraer blev placeret i forskellige habitater i og uden for beskyttede havområder (MPA'er), der optog i en time på hvert sted.

De 139 udpegede beskyttede havområder i Wales er ikke fuldt beskyttet mod bundtrawl, siger WTSWW.

Dr. Sarah Perry, leder af havbevarelse og forskning i trusten, beskrev observationen som "et sjældent og spændende møde" og sagde, at den kom på et afgørende tidspunkt, da det walisiske parlament diskuterer forbud mod bundtrawl i beskyttede havområder med den britiske regering.

"Vores projekt Dolphin Diet Detectives, finansieret af den walisiske regering gennem Nature Networks Fund, bruger undervandskameraer til at afsløre den utrolige mangfoldighed af liv på havbunden," sagde Perry.

"Disse resultater understreger det presserende behov for at beskytte disse skrøbelige levesteder mod skadelige aktiviteter som bundtrawl." søger flere underskrifter til sin andragende at stoppe praksissen.

