Bali dykkercenter vinder Green Fins-prisen

at 8: 30 am

Ceningan Divers, et PADI Eco Center og 5* IDC baseret i Nusa Ceningan, Bali i Indonesien, har vundet den årlige Green Fins Award 2025 for enestående engagement i bæredygtig havturisme.

Green Fins-initiativet, ledet af den britiske velgørenhedsorganisation Reef-World Foundation for FN's miljøprogram, har til formål at beskytte koralrev ved at tilskynde den internationale dykker- og snorklingturismeindustri til at vedtage miljøvenlige retningslinjer, der fremmer bæredygtighed.

Det kan hævde at levere de eneste internationalt anerkendte miljøstandarder for industrien med et robust vurderingssystem til at måle overholdelse.

En dykkerguide leverer en briefing før dykket (Reef-World)

Ceningan dykkere, et mangeårigt Green Fins-medlem, havde vist enestående lederskab inden for bæredygtighed, miljøansvar og samfundsengagement, siger Reef-World.

Operatøren har tilbudt dykning i Nusa Penida Marine Protected Area i det nordvestlige Bali, siden det startede op i 2015.

Prisen blev afgjort gennem en "venlig konkurrence" blandt de fem top-vurderede Green Fins-medlemmer, alle indehavere af "Best Environmental Performer"-status under programmets vurderingssystem.

Ombord dykkerbriefing (Reef-World)

Stemmer fra gæster, tilhængere og det bredere dykkermiljø blev kombineret med et Green Fins-scoringssystem i de tre kategorier Bæredygtig forretning, Reach og Mennesker.

"Det har været inspirerende at være vidne til den håndgribelige virkning af Ceningan Divers' arbejde," sagde Reef-Worlds programleder Dev Albao. "Bæredygtighed er ikke en markedsføringskampagne for dem; det er vævet ind i deres aktiviteter, der påvirker lokalsamfundet såvel som den globale dykkerturismesektor. Det er noget, jeg har set førstehånds, og det er virkelig bemærkelsesværdigt."

Unge besøgende involveret i en strandoprydning nær mangrover (Reef-World)

Foranstaltninger vedtaget af Ceningan dykkere har inkluderet en omfattende politik for ingen engangsplastik; aktiv opsøgende lokalsamfund og miljøuddannelse; regelmæssig strand- og undervandsoprydning; Organisering af havbevaringsarrangementer for personale og gæster; og personaleuddannelse og gæsteuddannelse, herunder promovering af Green Fins Diver e-kurset.

"Denne anerkendelse betyder meget for hele teamet - den uddyber vores forpligtelse til at inspirere meningsfuld forandring, dele viden med vores samfund, beskytte vores hav og fortsætte søgen efter bæredygtige løsninger, der kan forme en bedre fremtid for vores marine økosystemer," sagde dykkercentrets medejer Matt Hutchinson.

Dykning i Nusa Penida MPA (Reef-World)

"At være en del af Green Fins og Reef-World Foundation-familien har hjulpet os med at vokse, ikke bare som en virksomhed, men også som havfortalere. Deres støtte fortsætter med at vejlede og motivere os hvert skridt på vejen."

Grønne finner har 310 aktive medlemmer spredt over hele verden, herunder 29 i Indonesien, så medlemslisten kan være et nyttigt udgangspunkt for dykkere og snorklere, der ønsker at booke en rejse med en bæredygtig operatør. I Indonesien drives Green Fins af Reef-verdens implementeringspartner Coral Triangle Center.

Også på Divernet: GRØNNE FINNER FULDFØRER FØRSTE INDONESIEN TRÆNER TRÆNEREN, CARIBBEAN DIVE-RESORT KÆDE GÅR GRØNNE FINNER, GRØNNE FINNER TILFØJER REJSEINCITAMENTER FOR DYKKERE