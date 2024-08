BSAC beder dykkere om at få gjort rent i september

British Sub-Aqua Club opfordrer sine medlemmer, uanset om det er dykkere eller snorklere, til at blive involveret i dets kommende initiativ Great British Underwater Litter Pick.

Arrangementet er designet til at falde sammen med og supplere det langvarige Marine Conservation Society (MCS) Great British Beach Clean, som i år finder sted fra 20.-29. september.

BSAC-medlemmer får på egen hånd at se mængden af ​​engangsplastik og andet affald på havbunden og den skadelige effekt, det har på livet i havet og økosystemerne. Klubben håber dog, at dykkere vil deltage ikke kun i undervandsafhjælpningsarbejdet, men også med strandrensning.

Det anslås, at mere end 80 % af havaffaldet kommer fra landjorden, så teorien er, at det at holde strandene rene reducerer mængden af ​​affald, der vaskes eller blæses ud i havet.

Dåse- og flaskehaling (BSAC)

"Medlemmer kan hjælpe med at vende skuden mod havforurening, hver gang de dykker eller tager til stranden," siger klubben, som beder ikke kun sine afdelinger, dykkercentre og individuelle medlemmer, men også dykkere fra andre bureauer om at blive involveret i Fantastisk britisk undervandsaffald.

Gode ​​nyheder om tasker

MCS-frivillige udfører strand-ren-undersøgelser året rundt, men under Beach Clean kan det forventes, at tusindvis af mennesker vil deltage og registrere det affald, de samler op, så dataene kan bruges til at hjælpe med fremtidige indsatser.

I MCS'erne State Of Our Beachs rapport for 2023 viste disse data en markant reduktion i antallet af plastikposer i omløb. De 4,684, der blev registreret på tværs af Storbritannien og Kanaløerne, repræsenterede et gennemsnitligt fald på 80 % i antallet, der blev skyllet op i løbet af det sidste årti, hvor butikkerne begyndte at betale for dem.

Indsamling af undervandsaffald (BSAC)

"At indsamle affald ved hvert dyk kan gøre en reel forskel, hvad enten det er gennem et kuldpluk på et almindeligt dykkersted eller en fokuseret klubindsats under en længere dykkertur," siger BSACs administrerende direktør Mary Tetley.

"Med strand-ren arrangøruddannelse, der tilbydes fra Marine Conservation Society, kan strandrensning også være en del af et undervandsaffaldsarrangement, så alle klubbens medlemmer og deres familier kan deltage.

"Jo flere BSAC-medlemmer, der bliver involveret i Great British Underwater Litter Pick, jo mere positiv indvirkning kan vi have."

"Vi er virkelig taknemmelige for at have støtte fra BSAC til at øge bevidstheden om havaffald," sagde MCS associeret direktør for engagement Justine Millard. "Deres medlemmer ser den skade, som affald i vores have kan gøre på alt vores vidunderlige havliv i Storbritannien.

"Vi opfordrer alle BSAC-medlemmer til at blive involveret i en strandrengøring hos os denne sommer for at forhindre, at affald bliver vasket eller blæst tilbage i havet."

For at blive involveret i eller organisere en undervandsaffaldsplukning mellem 20. og 29. september tjek BSAC-stedet for vejledning om planlægning og sikkerhed, og besøg MCS-siden for at finde ud af mere om strandrensning.

