Kina svømmer mod tidevandet for at indeslutte flest spækhuggere

Hvilket land har flest spækhuggere i fangenskab? I lang tid var det USA, der havde den tvivlsomme ære, men nu er den blevet overhalet for første gang – af Kina.

Ifølge en ny rapport fra Kina Cetacean Alliance Efterforskere holder Kina nu 22 spækhuggere i fangenskab, de fleste af dem til offentlig fremvisning med, hvad CCA beskriver som "minimale velfærdsgarantier".

Efterhånden som det internationale samfunds appetit på at se hvaler og delfiner udføre tricks i tanke er aftaget, er Kina gået i den modsatte retning, siger CCA. Det betyder, at det også er verdens førende i antallet af flaskenæsedelfiner i fangenskab, med mere end 730, og hvidhvaler, hvoraf det har omkring 145.

"Den voksende kinesiske havforlystelsesparkindustri fortsætter med at opretholde bevarings- og velfærdsproblemer," siger den Washington DC-baserede koalition af internationale og kinesiske dyrevelfærdsorganer

Af Kinas 22 fangede spækhuggere blev 15 importeret fra Ruslands Okhotsk Hav, mens syv blev født i fangenskab. De fleste af dyrene blev først udstillet i 2023, med åbningen af ​​et anlæg i Zhuhai kaldet Chimelong Spaceship.

Fra juli 2024 var 101 fangehvaler i drift i Kina, dobbelt så mange som i 2015, med 11 mere under opførelse. De huser anslået 1,307 hvaler, der repræsenterer 15 arter.

Forsyning fra Japan

I USA holdes 18 spækhuggere i fangenskab i tre SeaWorld-parker. Rusland forbød direkte indfangning af spækhuggere og hvidhvaler til underholdning i 2018, siden da Kina siges at have været nødt til i stigende grad at fokusere på avl og import fra Japan for at imødekomme efterspørgslen.

"Kina er og markedet for vildfangede hvaler, som har skadet dets internationale omdømme, destabiliseret fritgående populationer og resulteret i et ukendt antal dyredødsfald,” siger Dr. Naomi Rose, seniorforsker i havpattedyrsbiologi ved Dyreværnsinstituttet (AWI), et CCA-stiftende medlem. Hun besøgte Kina i begyndelsen af ​​året for at observere spækhuggere, der lever i faciliteter der.

Spækhuggere optræder i en kinesisk forlystelsespark (AWI)

"Den kinesiske havforlystelsesparkindustri er ude af stand til at opfylde de komplekse fysiske og adfærdsmæssige behov hos hvaler," siger Rose. "Et stigende antal faciliteter tilbyder besøgende svømme- eller dykkeoplevelser med hvaler, hvilket bringer offentligheden i fare - som det fremgår af det stigende antal rapporterede skader - samtidig med at de ikke giver meningsfuld bevaringsinformation.

"Desuden lider mange dyr af offentligt dokumenteret trænermishandling og mangel på specialiseret veterinærpleje."

Ulighed i optegnelser

Der er ingen offentligt tilgængelig information om tilstanden for fangede hvaler i Kina, selvom CCA-rapporten citerer adskillige dødsfald, herunder dødsfald af to kritisk truede Yangtze-finneløse marsvin.

Alliancen hævder også, at antallet af vildfangede hvaler, der er registreret som importeret til Kina i CITES-databasen, adskiller sig fra eksportregistreringer fra oprindelseslandene, herunder Japan, med mere end 380 individer. "Dette er et område af kritisk bekymring for regeringen og industrien og repræsenterer en potentiel overtrædelse af CITES-reglerne," står der.

CCA ser gerne, at den kinesiske regering starter uafhængige undersøgelser af CITES-importdata og velfærd for fangede hvaler i Kina, forbyder nærkontaktaktiviteter mellem besøgende og dyr og forbereder planer om at udfase deres visning i havforlystelsesparker.

CCA-medlemmer udover AWI er Born Free Foundation, Endangered Species Fund, Hong Kong Dolphin Conservation Society, Life Investigation Agency, Marine Connection og Whale & Dolphin Conservation. Alliancens seneste Ocean Theme Parks indberette er tredje udgave.

