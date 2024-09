Dive-pro anklaget for at skære koraller for kontanter

Nedfaldet fra udskæringen af ​​folks navne på koraller på Filippinernes dykkerdestination Bohol er fortsat, og myndighederne er nu overbevist om, at en eller flere lokale dykkerguider og bådoperatører har opkrævet ekstra gebyrer fra turister for at lave undervandsgraffitien .

En dykkerguide er rapporteret at have indrømmet vandalisering af koraller. Skader på revene er ulovlige under Filippinsk fiskerikodeks, selvom det ikke er klart, om der vil blive rejst tiltale mod ham.

Mindst 13 personers navne blev fundet ætset ind i koraller på Estaca-scuba- og snorklestedet ud for Puntud (tidligere Virgin) Island nær Panglao, da en inspektion blev udført i slutningen af ​​august efter et tip fra en lokal PADI dykkerguide .

Vandaliseret koral nær Puntud Island (Danilo Menorias)

En koreansk turist havde postet en video på sociale medier, der viser en guide, der hærger koraller, og Bohols guvernør Erico Aristotle Aumentado tilbød en belønning for yderligere information, som rapporteret vedr Divernet den 4. september. Belønningspengene blev senere firedoblet til 200,000 pesos (ca. £2,700).

Støttet af guvernøren lukkede Panglaos borgmester Edgardo 'Boy' Arcay stedet for turistaktiviteter fra i går (9. september) i mindst seks måneder og muligvis mere end et år. Som en del af "Panglao Island Protected Seascape" under "Expanded National Integrated Protected Areas System", vil områdets koraller have tid til at komme sig, siger han.

Arcay siger også, at han den 5. september personligt afhørte den unavngivne guide, der blev set i video. Efter at have indrømmet at have indskrevet navnet på en kvindelig gæst på koraller på hendes anmodning, blev han advaret om, at han kunne blive erklæret persona non grata for hans rolle i at "dræbe turisme".

Filippinernes Department of the Environment & Natural Resources og Bohol Provincial Environment & Natural Resources Office vurderer nu dykkerstedet. Aumentado har sagt, at han har til hensigt at oprette en taskforce med anholdelsesbeføjelser for at forhindre lignende hændelser i fremtiden.

