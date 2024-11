Engelsk søgræssucces lover et verdensomspændende løft

Efter fem års arbejde er Englands største søgræs-restaureringsprojekt afsluttet, med dets resultater beskrevet som "utroligt lovende" for fremtiden.

LIFE Recreation ReMEDIES-initiativet på 2.5 millioner pund, ledet af Natural England og ledet af Ocean Conservation Trust (OCT), tog fat på restaureringen af ​​mere end otte hektar søgræsbede i Plymouth Sound Special Area of ​​Conservation (SAC) og Solent Maritime SAC.

Projektet, som også omfattede beskyttelse af de hårde lyserøde koralalger kaldet maerl, involverede at tackle pres på naturlige levesteder såsom rekreativ forankring og fortøjning og uddannelsesmæssig udbredelse, sammen med forsøg med adskillige havgræs-restaureringsmetoder.

En overordnet præstation var at øge succesraterne for spiring af søgræsfrøplanter fra 5 % til 33 % – et resultat, som holdet siger, lover at transformere restaureringsindsatsen på verdensplan. Tidlig genvækst siges allerede at være synlig på begge projektsteder.

REMEDIES, som står for Reducing & Mitigating Erosion & Disturbance Impacts AffEcing the Seabed, blev finansieret af EU LIFE-program og involverede også Marine Conservation Society, Royal Yachting Association og Plymouth City Council / Tamar Estuaries Consultative Forum.

Prøvemetoder

OLT siger, at projektet gav det mulighed for at genoprette nøglen Zostera marina søgræsarter ved hjælp af to forsøgsmetoder.

Den første af disse, frøudsendelse, involverede både udsættelse af hessianposer indeholdende frø og, over et lige stort areal, brug af en innovativ injektionsanordning kaldet Hydro Marine Seeding (HMS) OCToPUS (Ocean Conservation Trust 'o' Pressurized Underwater Seeder).

Den anden metode, kimplantetranslokation, betød dyrkning af voksne planter fra frø ved hjælp af "Seagrass Mat Technology" i et laboratorium ved National Marine Aquarium, som drives af OCT. Anlæggene blev derefter indsat på restaureringsstedet.

Pleje af søgræsplanter (OCT)

Som et resultat af disse eksperimenter mener habitat-restaureringsteamet nu, at den bedste måde at opnå sub-tidal havgræss restaurering kunne være gennem HMS kombineret med Seagrass Mat Technology. Foreløbige resultater siges allerede at vise en vis regenerering af havgræssengene, som holdet vil fortsætte med at overvåge.

"Restaurering af havgræs er ikke uden sine udfordringer, men på trods af dette har REMEDIES-projektet rykket grænser for at udvikle storstilet restaurering af havgræs under tidevand," sagde Mark Parry, OLT's leder af havhabitatrestaurering.

"Det har været fantastisk at prøve innovative restaureringsteknikker og se succesen med vores indsats i både Jennycliff Bay og Solent Maritime. Vi er glade for at fortsætte vores læring og udvikling af storstilet restaureringsindsats i vores Blå Enge projekt."

Håndplukket af dykkere

Fordi søgræsfrø kun kan håndplukkes af dykkere en gang om året, når planterne blomstrer, udviklede OLT en type frøopbevaringsfacilitet, der kunne give den mulighed for at genoprette enge året rundt. Frøene holdes i en hvilende tilstand i et højt saltvand, kølet recirkulationssystem.

Når de er fjernet fra dvaletilstand, passer frivillige frøene frem til frøplante- og voksenplantestadierne, mens de vokser inden for Seagrass Mat-teknologien.

Blomstrende søgræs klar til genplantning (OCT)

"ReMEDIES-projektet har været enormt udfordrende med hensyn til kompleksitet, skala og ambition, idet det kombinerer rekreativt trykreduktion i skrøbelige havgræshabitater med restaurering som et ekstra værktøj til at hjælpe det med at komme sig," kommenterede projektleder Fiona Tibbitt.

Havgræsdyrkningsanlægget ved akvariet vil fortsætte med at fremvise projektet, som blev sponsoreret af Valeport, Zürich og Naturesave Insurance.

