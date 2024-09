Færøernes tip-off førte til anholdelse af 'torn i side' Watson

Det var et politisk motiveret tip fra Færøerne, der førte til arrestationen af ​​antihvalfangstaktivisten Paul Watson af dansk politi i Grønland den 21. juli, oplyser Kaptajn Paul Watson Fonden (CPWF).

Lokale myndigheder i hvalfangst-øgruppen advarede Danmarks Justitsministerium og de grønlandske myndigheder om ankomsten til Grønland af Watsons flagskib John Paul Dejoria at tanke op og pressede på for hans tilbageholdelse, hævder CPWF. Det står der, at Folketinget har bekræftet som svar på en henvendelse.

Watson og hans besætning af miljøaktivister havde været på vej mod vest til Stillehavet for at konfrontere et japansk fabriks-hvalfangstskib.

To måneder efter hans anholdelse Watson er fortsat varetægtsfængslet afventer mulig udlevering til Japan på grund af historiske anklager, som tidligere rapporteret om Divernet. Hans tilbageholdelse relaterer sig til en Interpol Red Notice indgivet mod ham for direkte aktionsaktivisme for 12 år siden af ​​Japan.

"En travl person fra det færøske politi, ansporet af Japans ønske om at fange Paul... gjorde en fælles indsats for at tippe det danske justitsministerium efter at have sporet skibet siden dets afgang fra Storbritannien, hvilket fik dansk politi til at foretage lokale undersøgelser, bekræfter fartøjets ankomst og give et SWAT-hold tid til at orkestrere et baghold, der er værdig til en international flygtning,” var hvordan Locky MacLean, CPWF's chef for skibsoperationer, beskrev Watsons anholdelse.

Årlig slagtning

Færøerne, en selvstyrende øgruppe i Danmark, er bedst kendt af dykkere for deres kontroversielle årlige nedslagtning af langfinnede grindehvaler og atlantiske hvidsidedelfiner, kendt som Grindadráp.

Færøernes hvalfangst (Erik Christensen)

CPWF hævder, at Færøernes involvering kaster lys over Danmarks parathed til at efterleve Japans internationale arrestordre og det, man kalder "tunghændet karakter" af Watsons arrestation, og mener, at hændelsen "kun vil intensivere det globale søgelys på de grusomheder, der finder sted. på Færøerne”.

”Dræbning af små hvaler og deres chikane med båd er ulovligt i Danmark, EU og mange andre lande rundt om i verden, og derfor er færingerne Grindadráp trækker global fordømmelse fra politikere, naturfredningsfolk, medierne og den brede offentlighed,” siger fondens administrerende direktør Omar Todd.

CPWFs operative chef Rob Read siger, at Watson har lanceret mange kampagner mod det, der normalt er kendt som Grind siden begyndelsen af ​​1980'erne, og havde været "en torn i øjet" på Færøerne.

CPWF UK er på niende år i træk med sin anti-Grind Operation Bloody Fjords, og sidste år havde Watson igen sejlet den John Paul Dejoria ind i færøsk farvand for at modsætte sig jagterne.

Organisationen opfordrer Danmark til omgående at løslade ham og afvise Japans udleveringsanmodning, med mere end 82,000 personer indtil videre underskriver sin andragende.

Også på Divernet: 'Hævnlysten' Japan vil have Watson på sigtelse af stinkbombe i 2010, Paul Watson fængslet, da japanere dræber finhval, Paul Watson klarede i Costa Rica, ’Vi vidste det ikke!’ Delfinslagteruvidenhed afslørede