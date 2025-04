'Fool's gold rush': Dybhavsminedrift forældet, advarer eksperter

En bekendtgørelse om at tilsidesætte international konsensus og åbne det dybe hav for minedrift er angiveligt under overvejelse af USAs Trump-administration – men eksperter, inklusive verdens dybeste undersøiske opdagelsesrejsende Victor Vescovo, har udtalt sig for at sige, at et sådant skridt ville være økonomisk tåbelighed og en jagt på "narre guld".

Regeringsbekendtgørelsen vil gøre det muligt at udstede tilladelser til virksomheder til at udvinde dybhavet i internationalt farvand - i strid med kravene fra International Seabed Authority (ISA), det organ, der regulerer minedrift på åbent hav.

Forkæmpere for havbevaring hævder, at selv om et sådant skridt ville være beslægtet med piratkopiering og miljøskadeligt, ville det også være baseret på en mangelfuld business case.

"Dybhavsminedrift er ekstremt udfordrende teknisk, meget ødelæggende, ikke meningsfuldt for verdensomspændende produktion og en meget dyr, økonomisk risikabel løsning på et batterimetalproblem, der eksisterede for ti år siden," forklarer Vescovo, grundlægger og administrerende direktør for Caladan Capital og en pensioneret flådeofficer og pilot såvel som undersøisk opdagelsesrejsende.

Victor Vescovo med Dr. Dawn Wright 'på bunden af ​​verden' (Caladan Oceanic)

Blandt mange præstationer inden for undervandspilot udførte Vescovo det dybeste bemandede dyk i historien, da han nåede Challenger Deep in the Mariana Trench i en dybde på 10,928 m, og var den første person, der besøgte de dybeste punkter i alle fem af Jordens oceaner.

Globale overforsyninger

Udvinding af dybhavet ville skabe økonomiske vanskeligheder og geopolitisk skade for USA uden nogen synlige gevinster, hævder andre modstandere. "Dette er en søgen efter fjols guld," er hvordan Dr. Douglas McCauley, professor ved University of California Santa Barbara og adjungeret professor ved UC Berkeley, udtrykker det.

"Markedspriserne for mineraler og metaller, der søges fra dybhavet, er faldet kraftigt i de seneste år, drevet af globale overforsyninger fra konventionel minedrift og innovationer inden for batterikemi," siger McCauley. "Dette kan være den dyreste kobolt og nikkel, der nogensinde er blevet udvundet på planeten.

"Disse tendenser er til dels drevet af reduceret efterspørgsel fra elbilsmarkedet, som er blevet mere og mere afhængigt af batterier - for eksempel LFP-batterier, der bruges i mange Tesla-modeller - som ikke kræver svære at få fat i, dyre metaller.

"Ny innovation i ultrahurtige ladestationer designet til disse nye batterier, såsom [den kinesiske elbilproducent] BYDs nylige meddelelse om ladestationer, der kan tilføje 400 km rækkevidde på kun fem minutter, kan yderligere sikre dominansen af ​​disse nye batterier, der ikke kræver metaller fra havet.

BYD Blade batteriteknologi

"En anden udfordring kan være modvilje fra USA's side til at lande dette materiale i amerikanske havne på grund af disse mineralers nyopdagede radioaktive natur," slutter MacCauley. Frigivelsen af ​​giftige materialer forbundet med minedrift kan bringe folkesundheden globalt i fare gennem forurening af fisk og skaldyr.

Marine økosystemer

"Ensidig minedrift af dybhavet, som er menneskehedens fælles arv, ville være et grundlæggende brud på FN's havretskonvention, som i over 40 år har givet stabilitet i havforvaltningen," tilføjer Duncan Currie, international juridisk ekspert og politisk rådgiver for Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), hvilket forstærker synspunktet om, at et strejf for at slå konkurrenter som Rusland og Kina ville forårsage uoprettelig skade på sårbare marine økosystemer og havets sundhed.

"Hvert land og enhver person ville lide under konsekvenserne," siger Currie. "Det vil ikke give den fortjeneste eller royalties, der er lovet, vil ikke løse de miljø- og sikkerhedsproblemer, det hævder, og vil ødelægge titusindvis af kvadratkilometer af ny havbund - bare for at bevise, at det ikke virker."

"The Metals Company lover lovgivningsmæssig sikkerhed i et lovgivningsmæssigt vakuum," siger Bobbi-Jo Dobush, havbevaringspolitikekspert og forfatter til Dybhavsminedrift er ikke risikoen værd. "Den eneste sikkerhed er, at havbundsminedrift forbliver en utestet, vildt dyr måde at få mineraler, vi allerede har fornyet os på, væk fra."

DSCC, der repræsenterer separate kampagneorganer, har hilst velkommen en opfordring til et moratorium for dybhavsminedrift udstedt i SOS Ocean Summit Manifesto i slutningen af ​​marts, som en del af et topmøde på højt niveau arrangeret af Frankrig.

Manifestet opfordrer landene ved ISA til at tilpasse sig global videnskabelig konsensus ved at vedtage et moratorium for, hvad det beskriver som "en destruktiv industri" i mindst 10-15 år - eller indtil tilstrækkelig viden er tilgængelig til at træffe informerede beslutninger.

