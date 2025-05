Green Fins-centre halverer truslen mod Aqaba-rev

at 9: 44 am

The Green Finner Det jordanske program for dykkercentre hævder af dets koordinator, Reef-World Foundation, at have opnået en 51% reduktion i den trusselsgrad, som deres aktiviteter tidligere udgjorde for Aqabas koralrev, inden for de første to år af implementeringen.

Anført af Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA), succesen med Green Finner Jordan viser, hvordan regeringens engagement kan kombineres med branchetiltag for hurtigt at transformere en dykkerdestination, ifølge Reef-World.

Elleve dykkeroperatører har opnået Grøn Finner certificering i Aqaba for at demonstrere over for potentielle kunder deres engagement i bedste miljømæssige praksis.

Nøglemålinger, der blev fulgt under disse operatørers årlige grønne Finner Vurderingerne skulle efter sigende omfatte eliminering af ankringsskader samt fremvisning og salg af havliv; en reduktion på 69 % i dykkernes kontakt med koralrev; en forbedring på 46 % i affaldshåndteringspraksis; en reduktion på 28 % i kemikalieudledning i havmiljøer og en stigning på 27 % i positiv rollemodeladfærd blandt dykkerguider.

Grøn Finner Jordan-vurderingsmænd (Reef-World)

"Vi er stolte af at se de fremskridt, som Green har gjort" Finner medlemmer, og dette understreger vigtigheden af ​​dette initiativ for vores bæredygtighedsdagsorden,” kommenterede ASEZA's chefkommissær Nayef AL Fayez. “Ved at vælge Grøn Finner Som operatører og dykkere bidrager de direkte til beskyttelsen af ​​vores marine skatte for fremtidige generationer, mens de nyder undervandsoplevelser i verdensklasse.”

Aqaba Marine Reserve (AMR), der blev udpeget i 2020 og dækker 30 % af Jordans kystlinje, blev for nylig anerkendt på IUCN's grønne liste over beskyttede områder.

"Dykkerne træffer i stigende grad bæredygtige valg," bemærkede Reef-Worlds driftsdirektør, JJ Jarvey. "Aqaba tilbyder nu den overbevisende mulighed at opleve nogle af verdens mest modstandsdygtige koralrev, samtidig med at de ved, at deres besøg bidrager til beskyttelse af revet snarere end forringelse."

Jordans grønne FinnerGodkendte operatører er Aqaba Sharks Bay Divers, Arab Divers, Bait al-Aqaba Dive Resort, Coral Garden Diving Centre, Deep Blue Dive Centre, Hammerhead Diving Centre, Red Coral Dive Centre, Red Sea Dive Centre, Rio Dive Center Aqaba, Royal Diving Club og Sea Wonders Diving Centre.

Dykkere ved et oprydningsarrangement (Reef-World)

ASEZA og Reef-World Foundation arbejder nu på at udvide det grønne Finner program til at inkludere resterende Aqaba-baserede dykkercentre og planlægger at afholde oplysningssessioner for både lokalsamfundet og besøgende, herunder borgerbaseret videnskabeligt drevet overvågning af koralrev og oprydningsdyk.

"Dykkerne leder nu efter mere end bare en oplevelse; de ​​vil vide, at deres aktiviteter bidrager til bevarelsen af ​​vores marine økosystemer," siger Grønne finner den lokale ledelsesteamleder Dom Wyszogrodzki.

"Ved at udvide det grønne Finner program giver vi flere virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at spille en aktiv rolle i at beskytte Aqabas rev i generationer fremover.”

Også på Divernet: BALI DYKKERCENTER VINDER GREEN FINS-PRIS, GREEN FINS NATIONAL WORKSHOP KØREPLAN FOR BÆREDYGTIGE MARINTURISMEINITIATIVER, CARIBBEAN DIVE-RESORT KÆDE GÅR GRØNNE FINNER, GRØNNE FINNER FULDFØRER FØRSTE INDONESIEN TRÆNER TRÆNEREN