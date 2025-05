Hårdtslående Attenborough-film fordømmer trawlfiskeri i beskyttede havområder

Miljøforkæmpere opfordrer offentligheden til at bakke op om budskabet i en hårdtslående ny spillefilm. Ocean med David Attenborough, som netop har haft sin verdensomspændende biografpremiere og også streames på Disney+, National Geographic og Hulu.

Kraftfulde optagelser, der viser bundtrawls ødelæggelse af havliv og selve havbunden, som blev vist i dokumentarens trailer, er allerede blevet set bredt. online.

Bundtrawl bulldozer gennem havbundshabitater, hvirvler silt op, frigiver kulstof og øser vilkårligt havliv op, siger filmskaberne, der håber, at publikum vil blive inspireret til at handle ved at afsløre denne ødelæggelse i HD-optagelser.

"Det er svært at forestille sig en mere spildsom måde at fange fisk på," siger den nu 99-årige Attenborough i filmen. "Bundtrawl er stadig tilladt i mange såkaldte beskyttede havområder [MPA'er] verden over, og måske endnu mere forbløffende er det, at det er subsidieret af regeringer. Meget få steder er sikre fra dette – inklusive næsten ingen steder i mit eget land."

Linjer set fra rummet

En rapport fra Oceana UK viste, at indenlandske offshore beskyttede havområder alene udholdt mere end 33,000 timers bundtrawlfiskeri i 2023.

På verdensplan trawles et område næsten på størrelse med Amazonas-regnskoven hvert år, hvor de samme dele af havbunden trawles gentagne gange, ifølge National Geographic Societys ... Uberørte haveog tilføjer, at linjerne, der er ætset ind i havbunden fra bundtrawl, kan ses fra rummet.

En undersøgelse i Natur fandt ud af, at de årlige kuldioxidemissioner, der frigives fra bundtrawl, er i samme skala som den årlige CO 2 fra global luftfart. En anden undersøgelse i Grænser i havvidenskab konkluderede, at mere end halvdelen af ​​CO 2 produceret fra bundtrawl vil nå Jordens atmosfære inden for ni år.

Dette afspejles i nyere forskning, der måler de fulde økonomiske omkostninger ved bundtrawl i europæiske farvande (EU, Storbritannien, Norge og Island). Dette viser, at praksissen koster samfundet næsten 11 milliarder euro årligt. Det skaber måske arbejdspladser, leverer mad og genererer indtægter, men de samlede omkostninger overstiger langt fordelene, ifølge rapporten.

Ocean med David Attenborough-agnbold (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Ocean Attenborough fremhæver også den vanskelige situation for arter som hajer, hvaler og krill og understreger behovet for at beskytte næsten en tredjedel af verdenshavene for at muliggøre genopretning efter overfiskning og ødelæggelse af levesteder.

Filmen antager dog en mere positiv tone, når den fremhæver succeshistorier, hvor marine økosystemer er kommet sig igen, når de har fået muligheden gennem kollektiv handling.

Eksempler inkluderer genopretning af tangskove i Californien og genopblussen af ​​hvalbestande efter internationale forbud mod hvalfangst.

'Samlingsråb'

Greenpeace har beskrevet Ocean som et "opråb" forud for FN's havkonference i 2025, der starter i Nice den 9. juni. De og andre miljøforkæmpere som f.eks. Blue Marine Foundation opfordrer regeringer til at vise deres engagement i at eliminere "økologisk hærværk" ved at indføre effektive forbud mod bundtrawl i beskyttede havområder.

Blue Marine siger, at de netop har gennemført en meningsmåling, der viser "overvældende" offentlig støtte til et trawlforbud i beskyttede havområder, og håber, at Ocean's grafiske scener af ødelæggelse af havbunden vil bidrage til at skabe en bølge af offentlig mening.

"Nu står vi over for en af ​​vores tids største muligheder i havet – at forbyde bundtrawl i britiske beskyttede havområder, hvoraf de fleste stadig udsættes for denne destruktive fiskemetode," siger fonden, som har lanceret en kampagne sammen med Oceana UK og Kun en kaldet #Bundlinjen.

De og Greenpeace UK har allerede skrevet til den britiske premierminister Keir Starmer og opfordret til ratificering af den globale havtraktat og et fuldstændigt forbud mod bundtrawl i britiske beskyttede havområder. Som Attenborough siger i filmen: "Hvis vi redder havet, redder vi vores verden."

Ocean med David Attenborough er en co-produktion mellem Silverback Films og Open Planet Studios, instrueret af Toby Nowlan, Keith Scholey og Colin Butfield og produceret af Nowlan.

