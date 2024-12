Hjem til jul: Danskerne befrier Paul Watson

Kaptajn Paul Watson tager hjem til jul - den erfarne anti-hvalfangstforkæmper er blevet løsladt efter at have tilbragt fem måneder i fængsel, mens Danmark overvejede en udleveringsanmodning fra Japan.

Nyheden om, at Danmark endelig havde afvist Japans krav, kom i går (17. december) og betyder, at Watson, der fyldte 74, mens han var tilbageholdt i et arresthus tæt på hvor han blev anholdt i Nuuk, Grønland, vil kunne tilbringe højtiden med sin familie i Frankrig.

"Denne beslutning markerer en betydelig sejr for menneskerettigheder, miljøaktivisme og anti-hvalfangstbevægelsen," erklærede den Kaptajn Paul Watson Foundation (CPWF), som siden sommer har kæmpet hårdt for sin grundlæggers udgivelse. Dens andragende til det formål oversteg 125,000 underskrifter og tiltrak bred opbakning fra berømtheder.

Det danske justitsministerium sagde til BBC, at det ved at nå sin beslutning havde taget hensyn til den tid, der var forløbet, siden de påståede lovovertrædelser fandt sted, og de fem måneder, Watson allerede havde tilbragt i fængsling.

"Nogle gange er det nødvendigt at gå i fængsel for at gøre din pointe," sagde Watson, da han gik fri. "Enhver situation byder på en mulighed, og dette var endnu en chance for at sætte et globalt søgelys på Japans ulovlige hvalfangst i det sydlige Oceans helligdom. Hvis jeg var blevet sendt til Japan, var jeg måske aldrig kommet hjem. Jeg er lettet over, at det ikke skete."

Ifølge CPWF var Watson blevet tilbageholdt på grund af politisk motiverede anklager, uden at beviserne var blevet grundigt gennemgået, og det har opfordret til at reformere internationale retshåndhævelsesmekanismer.

Fjendtlige møder

Watsons anholdelse den 21. juli var baseret på en 14 år gammel Interpol-meddelelse fra Japan, der stammede fra fjendtlige møder mellem Watson og hans kampagnehold og japanske hvalfangstbesætninger under optagelserne af Whale Wars Tv-serie for Animal Planet i Antarktis hav.

Da den canadisk-amerikanske aktivist blev arresteret, var den på vej til Stillehavet på CPWF-fartøjet John Paul DeJoria på en anti-hvalfangstmission, og stoppede i Grønland kun for at tanke brændstof.

Hans opholdssted var blevet bragt til Danmarks opmærksomhed af politi fra Færøerne, som sammen med Japan, Norge og Island er en af ​​de udliggere, der stadig jager hvaler i det 21. århundrede.

Dansk politi havde sporet skibet fra Dublin til Grønland, et selvstyrende område i Danmark, inden det trådte til for at foretage anholdelsen. I slutningen af ​​september havde den japanske kystvagt ifølge fonden sendt en officer til Danmark for personligt at opfordre til Watsons udlevering.

Kaptajn Paul Watson (CPWF)

Standhaftig i sin mission

"Kaptajn Watsons tilbageholdelse har sat fokus på det igangværende spørgsmål af ulovlig japansk hvalfangst,” siger CPWF. "På trods af internationale traktater og regler har Japan genoptaget hvalfangsten på åbent hav med opførelsen af Kangei Maru, et fabriks-forarbejdningsfartøj på 47 millioner dollar, der blev søsat i maj for at være truet fin hvaler."

"Med kaptajn Watson tilbage er vi mere motiverede end nogensinde til at blive ved med at kæmpe for vores oceaner og sikre, at vores mission forbliver stærk," udtalte fondens administrerende direktør Omar Todd, som var til stede, da hans medstifter blev løsladt.

"Kaptajn Watsons løsladelse er et vidnesbyrd om engagementet hos dem, der står op for miljøet. Da han atter slutter sig til sin familie, venner og støtter, forbliver han standhaftig i sin mission om at beskytte livet i havet."

Watson var et stiftende medlem og direktør for Greenpeace. I 1977 forlod han for at stifte Sea Shepherd Conservation Society, som han igen forlod i 2022 for at starte CPWF med Todd.

Han blev udnævnt til en af ​​de 20 bedste miljøhelte i det 20. århundrede af Tid i 2000 og optaget i US Animal Rights Hall of Fame i Washington DC to år senere. I 2012 blev han kun den anden person, efter Jacques Cousteau, der blev tildelt Jules Verne Award, dedikeret til miljøforkæmpere og eventyrere.

Tilbageslag for hvaler i Island

Uvelkomne nyheder for Watson, mens han forblev låst og slået, kom den 6. december, da Islands fungerende fiskeriminister Bjarni Benediktsson tildelte to hvalfangstlicenser for de næste fem år, hvilket gav Christian Loftsson-ejede Hvalur og Tjaldtangi-virksomheder tilladelse til at jage truede fin henholdsvis vågehvaler.

"Islands korrupte midlertidige regering bekymrer sig mere om at returnere politiske tjenester betalt af Christian Loftssons blodpenge end at beskytte truede arter i verdenshavene og opretholde internationale love om beskyttelse af havpattedyr," udtalte CPWF-kampagnedirektør Locky MacLean.

"Vi vil være der for hvalerne denne sommer for at sætte en stopper for Hvalurs nordatlantiske hvaldødsmaskine".

