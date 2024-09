Hvordan dykkere kan støtte World Manta Day

World Manta Day, skabt for at fejre de store stråler, som dykkere elsker at se og øge bevidstheden om de trusler, de står over for, er tilbage tirsdag den 17. september - og den britiske velgørenhedsorganisation Manta Trust siger, at den ønsker at få mantaer, der er trending #worldmantaday

Temaet for 2024 er "The Power of Storytelling", siger tilliden. "Vi tror på, at hver anekdote maler et billede, hver historie giver genklang, og hver fortælling kan genlyde det presserende råb om at beskytte verdens storslåede manta-stråler.

"Historier kan inspirere mennesker over hele kloden, gøre det usynlige synligt og det negative positivt, vende frygt til undren og uvidenhed til forståelse ... Hver historie tæller – lad os lade dem blive hørt!"

Rev manta rokker i Maldiverne (Simon Hilbourne)

Manta Trust samarbejder med Havets kulturliv at være vært for en timelang bevaringshistoriefortællingsworkshop og interaktiv Q&A-session med eksperterne Jasmine Corbett og Francesca Page. Spørgsmål kan stilles på forhånd via info@mantatrust.org.

Oprindeligt planlagt som en Facebook-begivenhed den 11. september, er workshoppen nu blevet flyttet til kl. 6 BST i aften (13. september) d. linse zoom.

I mellemtiden kan visuelle historier fra manta-bevaringshold tjekkes ud på Manta Trust YouTube-kanal, som er ved at være kort video serier fra Ecuador, Makunudhoo Maldiverne, Nordmaldiverne, Caribien og New Zealand.

En ny samling af ressourcer, der kan downloades, inklusive opslag på sociale medier og plakater, er tilgængelig på World Manta Day site til deling på personlige og projektmæssige sociale medieplatforme, eller til promovering i offentlige rum i optakten og på selve dagen.

Udover at deltage i bevaringshistoriefortællingsworkshoppen foreslår Manta Trust fem yderligere måder at blive involveret i manta-bevaring: 1 Send manta ray ID-billeder til forskningsgrupper 2 Del foretrukne mantabilleder og videoer på sociale medier 3 Reducer det personlige forbrug af fisk og skaldyr og spis kun bæredygtige arter 4 Støt manta ray velgørenhed som f.eks Manta Trust og forskningsgrupper 5 Vær en ansvarlig turist og følg den lokale adfærdskodeks, hvis du svømmer eller dykker med mantas

Også på Divernet: HVOR FINDER MAN 22,300 KÆMPEMANTAER, DYKKERE BØR PAS PÅ COWBOY MANTA-GUIDES, 4 MANTA HOTSPOTS IDENTIFICERET I FILIPPINERNE, SÅDAN DYKKER DU MED VERDENS STØRSTE MANTAS