Larveboost til Bonaires skrantende koralrev

I hvad der hævdes at være en stor succes for koralrestaureringen ud for den sydlige caribiske dykkerø Bonaire, siger Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB), at de har været i stand til at producere mere end 236,000 genetisk unikke korallarver ved hjælp af et midlertidigt laboratorium.

Personalet og de frivillige benyttede sig af en gydehændelse med rillet hjernekoral, der blev observeret på tværs af fire overvågningssteder på Bonaire, og de dyrkede koraller vil blive genplantet på udtømte rev.

Præstationen repræsenterer "et glimt af håb", siger RRFB, efter to år med hidtil uset koralblegning og SCTLD (Stony Coral Tissue Loss Disease), som den siger har skubbet mange koralarter til randen.

RRFB's Lola Salvador viser en dykker, hvordan man rengør et koralplanteskoletræ i deres South Klein koralplanteskole, sammen med Toucan Diving under organisationens nylige ReeFiesta-arrangement (Max Rouwenhorst)

Med færre sunde kolonier tilbage, og mange nu for langt fra hinanden til at formere sig naturligt, er chancerne for befrugtning i naturen faldet dramatisk, ifølge organisationen.

Dette har gjort det til et vigtigt redskab til at fremme seksuel reproduktion af koraller til at øge modstandsdygtigheden og bevare den genetiske mangfoldighed, og forskning viser, at unge koraller, der produceres på denne måde, er meget tolerante over for varmestress.

"Hver gydebegivenhed er en kritisk og unik mulighed for at øge den genetiske mangfoldighed i Bonaires faldende koralbestande – og med den mangfoldighed følger større modstandsdygtighed," siger RRFB's videnskabelige officer Sanne Tuijten.

RRFB's videnskabelige medarbejder, Sanne Tuijten, tæller koralecher i petriskåle for at vurdere, om befrugtningen er blevet succesfuld.

Målrettet avl kan styrke restaureringsindsatsen året rundt og fremskynde den naturlige genopretning betydeligt, ifølge RRFB, som nu planlægger yderligere sådant arbejde for truede arter som søjlekoraller, elghornkoraller, hjortekoraller og andre hjernekoraller.

Med hjælp fra sine 16 partnerdykkeroperatører rundt om øen og et team af frivillige siger RRFB, at de til dato har omplantet mere end 65,000 koraller tilbage til revet over et område på mere end 13,000 kvadratmeter.

Dens koralyndringsprogram blev udviklet i samarbejde med revrestaureringsorganisationen SECORE International, støttet af både den lokale og hollandske regering.

Små korallarver lyser grønt under UV-lys, når de sætter sig på stjerneformede såenheder, et værktøj der bruges til at fremme unge korallarver til at sætte sig på revet.

ReeFiesta trækker folkemængderne til

I mellemtiden samledes mere end 200 mennesker til RRFB's syvende årlige ReeFiesta den 1. juni, der blev afholdt i anledning af World Reef Awareness Day.

Arrangementet bestod af guidede dykkerture og snorkelture for at restaurere koralrev på 13 ynglepladser omkring Bonaire og Klein Bonaire, sammen med en præsentation om RRFB's arbejde ledet af instruktører fra partnerdykkercentrene og et socialt aftenarrangement.

RRFB's team på ReeFiesta (Max Rouwenhorst)

Dykkere, snorklere og personale på Buddy Dive Resort (Julian Beccari)

"Det var så energisk at se støtten, entusiasmen og det fælles formål fra alle involverede i ReeFiesta i år," sagde RRFB's koralrevrestaureringstekniker Perri Rappaport.

"Vi er især taknemmelige for vores dykkershoppartnere, sponsorer og alle, der var med os i vandet – de er grunden til, at årets arrangement var sådan en succes!"

