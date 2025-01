MBE for naturbevarende dykker Cunningham

at 10: 34 am

Et andet navn relateret til undervandsverdenen på 2025 King's New Year Honours List er dykkeren Emily Cunningham, som er blevet udnævnt til en MBE for tjenester til havbevaring og kystsamfund.

Havbiologen fra Staffordshire har spillet en fremtrædende rolle i havbevaring både i Storbritannien og i udlandet "fra Antarktis til Amazonas".

Hun har ledet udviklingen af ​​to banebrydende kystbevaringsprojekter, der har sikret mere end £5 mio. i finansiering; tjente i Marine Conservation Society bestyrelsen; og styrede et nationalt dykkerundersøgelsesprogram, der bidrog til udpegningen af ​​havbevaringszoner i England.

I 2020 blev hun udnævnt til a Global 30 under 30 miljøleder, og vandt i 2023 en UK Women of the Future Award.

Da 2024 kom til enden, blev Cunninghams navn også inkluderet i ENDS-rapporten Power List af 100 britiske miljøprofessionelle, der anses for at have haft størst indflydelse i de seneste to år "som nomineret af kolleger, kunder og konkurrenter".

Opmåling af delfiner i North Wales (Dr. Daniel Moore)

"Jeg lærte at dykke, mens jeg var på universitetet i 2008, og det åbnede mine øjne for undervandsverdenens vidundere, især det fantastiske liv, vi har i det britiske hav," siger Cunningham. "Det var den oplevelse, der førte mig til at ville beskytte og bevare det britiske marine dyreliv.

“Marinebevaring er mere end bare mit job – det har været mit liv, passion og mission i mere end 20 år. Det kan være en hård og utaknemmelig opgave i betragtning af omfanget af de udfordringer, vores hav står over for, så at blive anerkendt på denne måde betyder alverden!

"Dykkerfællesskabet er virkelig et særligt, og jeg elsker at være en del af det," tilføjer Cunningham, hvis projekter, der er planlagt til 2025, er detaljerede på Instagram, Facebook og hendes hjemmeside.

