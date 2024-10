Mød Steve Backshall – en af ​​mange Bite-Back-præmier!

Præmier til en værdi af £10,000, inklusive berømthedsoplevelser, produkter og undervisning, kan vindes for et udlæg på £5 i en online lodtrækning for at fejre Bite-Back Shark & ​​Marine Conservations 20-års jubilæum.

Præmielodtrækningen, som er åben fra nu af og frem til den 28. november 2024, vil hjælpe med at generere afgørende midler til beskyttelse af hajer i fremtiden, siger den britiske velgørende organisation.

Øverst på listen over præmier er chancen for at tilbringe tid med tv-præsentanten Steve Backshall, en træningssession med den ekstreme eventyrer Aldo Kane, en kajaktur sammen med whitewater-eksperten og dykkeren Sal Montgomery og et Zoom-opkald med den berømte "hajhvisker" Cristina Zenato.

"Nogle af de mest beundrede virksomheder i dykker- og scuba-industrien har været hurtige til at støtte velgørenheden med fantastiske præmier, der gør billetprisen på 5 pund værd mere end blot en flagrende," siger Bite-Back.

Det refererer til folk som Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving og Blue Shark Snorkel, som alle har doneret oplevelsespræmier, mens den berømte fotograf Alex Mustard har doneret et print og kunstnerne Scott Gleed og Olivier Leger har foræret en skulptur og illustration for at hjælpe med at booste indsamlingspuljen.

Fourth Element har doneret Ocean Positive-udstyr, mens LA-urfirmaet Nodus har leveret et dykkerur. Den velgørende organisation tilbyder også et 5* ophold på Bankside Hotel i London og et familiebesøg i Longleat Safari Park blandt de mange præmier.

"Vi er blevet overvældet af støtte fra virksomheder og enkeltpersoner, som vi virkelig beundrer, og som har støttet os på vores 20-årige rejse, og vi er dem alle virkelig taknemmelige," sagde Bite-Back-kampagnedirektør Graham Buckingham.

“Selvom vi føler os utrolig stolte over vores præstationer i løbet af de sidste to årtier – og vi er super begejstrede for det næste kapitel – er denne præmielodtrækning ikke et forfængeligt projekt. Det repræsenterer en reel livline til vores arbejde og vigtige fremskridt inden for den globale beskyttelse af hajer.

"Så vi håber, at dykkere, dykkerklubber og endda tilbudsjægere får fat i nogle billetter for at gøre dette til en stor succes."

Den velgørende organisation håber at lancere en banebrydende kampagne for at tilmelde offentligheden og øge støtten til beskyttelse af hajer rundt om i verden, og de indsamlede penge vil gå til dette mål.

For at deltage i konkurrencen besøg Bite-Back hjemmeside. Prisvinderne vil blive offentliggjort den 1. december 2024.

