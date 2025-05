Monty Halls' Big Blue Bag-projekt i gang

Dykkerpersonligheden, havbevaringsforkæmperen og radioværten Monty Halls er ansigtet udadtil og grundlæggeren af ​​et nyt borgervidenskabeligt projekt, der har til formål at få flere mennesker involveret i at indsamle data om havets sundhed.

Hans Big Blue Bag-initiativ er baseret på fire bevaringsprotokoller, hvor hver pose indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at udføre fire grundlæggende prøveudtagningsprocedurer.

Protokollerne gør det muligt for frivillige i alle aldre at indsamle information om mikroplastforurening, arters biodiversitet, vandtemperatur og kystaffald. Dataene uploades derefter til en global, åben database via en specialiseret app kaldet Coreo.

Big Blue Bag-initiativet er designet til at involvere frivillige i alle aldre

For at finansiere projektet har Halls indgået et partnerskab med HX Foundation, velgørenhedsafdelingen for den globale ekspeditionskrydstogtoperatør HX Expeditions. Fra denne sommer vil hvert af de fem HX-skibe medføre en Big Blue Bag, der giver gæsterne mulighed for at deltage i projektet på dets 250+ destinationer, herunder Nord- og Sydpolen.

HX Foundation, der angiveligt har doneret mere end 1.68 millioner euro til naturbevaringsprojekter siden starten i 2015, har finansieret lanceringen af ​​Big Blue Bag-initiativet med udvikling af Coreo-appen og produktion af 50 gratis Big Blue Bags i fælles branding. Isle of Man og RED Paddleboards sponsorerer også projektet.

Letforståelig videnskab

"Dette initiativ handler om at inspirere og uddanne folk, især den yngre generation, til at blive aktivt involveret i at håndtere havmiljøproblemer," siger Halls.

"The Stor blå taske tilbyder praktisk og letforståelig videnskab, der kan have en indflydelse på at håndtere hav- og miljøproblemer, der påvirker vores floder, vandveje og kystområder negativt. Vi er begejstrede for at kickstarte dette initiativ og give enkeltpersoner mulighed for at handle og gøre en forskel.”

"En af vores fonds missioner er at støtte projekter, der hjælper med at uddanne og øge bevidstheden om vores vitale, men sårbare økosystemer," siger Gebhard Rainer, administrerende direktør for HX og præsident for HX Foundation (afbilledet ovenfor med Monty Halls).

Projektet blev lanceret i Stornoway

"Initiativer som Big Blue Bag er et stærkt værktøj til både uddannelse og handling – vi tror på, at styrken ligger i at få folk til at være praktisk engagerede og aktive. Det fjerner barrierer og inspirerer enkeltpersoner til at gøre en meningsfuld forskel."

Initiativet startede i Stornoway på Garry Beach med en fælles strandrengøring i samarbejde med en miljøorganisation. Clean Coast Ydre HebriderFormanden for gruppen, Janet Marshall, udtalte: "Vi er begejstrede over at være den første gruppe, der modtager den store blå pose. Vores øer har nogle af de smukkeste strande i verden, og vores fantastiske frivillige arbejder virkelig hårdt for at holde dem ved lige."

"Med Big Blue Bag har vi tilgængelige værktøjer til at opdage og dele flere data om de miljømæssige konsekvenser af plastik, der kommer ind i vores kyster, og gøre en endnu større forskel."

Britiske skoler, lokalsamfund og naturbeskyttelsesgrupper er inviteret til at ansøge nu en af ​​de 50 gratis Big Blue Bags doneret af HX Fonden.

