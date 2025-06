Flot 30×30 lover 'en dråbe i havet'

at 10: 29 am

"Bare en dråbe i havet af det, vi desperat har brug for for at beskytte havet," var sådan dykker Enric Sala, National Geographic-forsker og grundlægger af Pristine Seas, opsummerede resultatet af den tredje FN-havkonference (UNOC3) i Nice, som sluttede i går (13. juni).

Sala kritiserede værtslandet Frankrig for at falde ved den sidste forhindring. "Min forventning til FN's havkonference var at høre mange beslutningstagere tale om, hvor vigtigt det er at gøre de ting, de har gjort." ikke endnu ikke færdigt – og mine forventninger er blevet indfriet,” sagde han.

"Få regeringer har foretaget reelle ændringer i vandmiljøet, især dem, der har skabt nye, stærkt eller fuldt beskyttede havområder. Alligevel gik værtslandet Frankrig glip af en episk mulighed for at føre an i bevarelsen af ​​havene."

"Dette var Frankrigs øjeblik, men i stedet for at gøre sig bemærket fortsatte dets ledere med at tillade bundtrawl i områder af havet, der var afsat til beskyttelse."

Den franske præsident Emmanuel Macron så, som man kunne forvente, UNOC3 noget anderledes. Han udtrykte optimisme omkring de fremskridt, der gøres med at beskytte havene, og det faktum, at omkring 50 verdensledere deltog i konferencen, sammenlignet med de 20 ved UNOC2 i Lissabon i 2022 (den første havkonference blev afholdt i USA i 2017).

Den franske præsident Emanuel Macron ved UNOC

Macron fremhævede den forestående ratificering af den længe omtalte aftale Højsøtraktaten som en "historisk milepæl". Traktaten, der har til formål at beskytte den marine biodiversitet i internationale farvande, havde modtaget tilstrækkelig støtte til at træde i kraft fra starten af ​​2026, sagde han, og repræsenterer den første internationale ramme til at regulere og administrere det åbne hav.

15 lande har allerede ratificeret traktaten, og 60 andre har nu forpligtet sig til at gøre det, og kun XNUMX underskrifter er nødvendige for at sætte den i kraft.

Macron understregede også vigtigheden af ​​multilateralt samarbejde og behovet for et moratorium for dybhavsminedrift, hvilket han beskrev som "vanvittigt vanvid".

Annonceringen af ​​nye beskyttede havområder (MPA'er), der var tidsmæssigt tidsmæssigt faldende sammen med konferencen, blev hilst velkommen, men tallene tjente til at understrege grænserne for international ambition, ifølge Sala.

"Disse nationalparker til havet vil hjælpe os med at komme tættere på målet om at beskytte 30 % af havet inden 2030," sagde han. "Det eneste problem er, at vi ikke kan komme tættere på målet om at beskytte 30×30. Vi skal i hast. Vi er nødt til at etablere 85 nye beskyttede havområder dagligt for at nå dette mål – og disse reservater skal beskyttes strengt."

Denne figur var kommet frem i en undersøgelse udgivet kort før konferencen af ​​Dynamic Planet og National Geographic Pristine Seas.

For at udfylde kløften mellem de nuværende 8 % af det globale hav, der er under en eller anden form for beskyttelse, og 30 %, ville der ifølge rapporten skulle etableres omkring 190,000 små beskyttede havområder alene i kystregioner, med yderligere 300 store beskyttede havområder i fjerntliggende områder offshore.

Skridt fremad

På UNOC3 var der en generel aftale om at øge beskyttede havområder med omkring en tredjedel, hvilket bringer den globale dækning op på anslået 12 %.

Samoa annoncerede ni nye fuldt beskyttede havområder, der dækker 36,000 kvadratkilometer hav. Marshalløerne havde allerede udpeget Bikar- og Bokak-atoller som nationale havreservater, de første i landet, tidligere på året.

Fransk Polynesien har lovet at beskytte omkring 23 % af sine farvande, herunder to nye, højt beskyttede beskyttede havområder nær Society- og Gambierøerne, der vil forbyde alle udvindingsaktiviteter såsom fiskeri og minedrift.

Dykning i et af Samoas ni nye beskyttede havområder (Joe Lepore / Waitt Institute)

Colombia har annonceret beskyttelse af to afsidesliggende koralrev i det Caribiske Hav, der er kendt for deres mangfoldige havliv. Dets nye Serranilla & Bajo Nuevo MPA dækker et område på 3,800 kvadratkilometer.

Tanzania har udpeget to nye beskyttede havområder i biodiversitetsfarvande ud for Pemba Island, der tilsammen strækker sig over omkring 1,300 kvadratkilometer, herunder koralrev, havgræs, mangrover og truede haj- og rokkehabitater.

Både Grækenland og Spanien erklærede beskyttelse af en fjerdedel af deres nationale farvande på konferencen, og Brasilien annoncerede, at det ville oprette yderligere beskyttede havområder.

Colombias Serranilla & Bajo Nuevo MPA

Koalitionen af ​​lande, der opfordrede til et moratorium for dybhavsminedrift, voksede fra 34 til 37, hvor selv ikke-underskrivere som Kina udtrykte modstand mod ureguleret havbundsminedrift. I slutningen af ​​april havde den amerikanske præsident Donald Trump, som ikke deltog i konferencen, brudt internationale rækker ved at underskrive en bekendtgørelse om at fremskynde dybhavsminedrift.

I mellemtiden udsendte 95 lande, herunder alle EU-medlemmer, en fælles erklæring, der støtter et globalt mål om at reducere produktion og brug af plastik. Erklæringen opfordrede også til økodesign, forbud mod skadelig plastik og en finansiel mekanisme til at støtte implementeringen.

Verdens restaureringsflagskibe

FN udnævnte sine første "World Restoration Flagships" med det formål at genoprette næsten 5 millioner hektar marine økosystemer i Asien, Afrika og Amerika. Projekterne omfatter genopretning af koralrev i Mozambiquekanalen og ørestaurering i Mexico.

Storbritanniens forpligtelser på konferencen omfattede indførelse af lovgivning til ratificering af Højhavstraktaten, en forhøjelse på 4 millioner pund til Den Globale Fond for Koralrev, 2.8 millioner pund til at hjælpe små østater med at opbygge bæredygtige blå økonomier og støtte til bevarelse af hajer og rokker.

Storbritannien har også iværksat en tre måneders høring om forbud mod bundtrawl i 41 beskyttede havområder, der dækker 30,000 kvadratkilometer.

"Hvis ét budskab kommer frem fra FN's havkonference i denne uge, bør det være dette: Beskyttede havområder, der tillader skadelige aktiviteter som industrielt fiskeri, er kun beskyttet i navnet," sagde Enric Sala.

"Videnskaben viser os, at vi høster de største fordele ved fødevaresikkerhed, biodiversitet og klima fra beskyttede havområder, når de er strengt beskyttet og overvåget. Beskyttelse kan ikke være valgfri."

Også på Divernet: Dykker Theo slutter sig til Stephen Fry for at fiske med bundtrawl, Sir David husker en uhyggelig oplevelse med dykkerhjelm, Prins William 'optimistisk' om havets fremtid, Hårdtslående Attenborough-film fordømmer trawlfiskeri i beskyttede havområder