På den gode fod: Island gør det rigtige ved hvaler

Island har haft et dårligt ry i de senere år for mishandling af hvaler – men ifølge den islandske havfortæller og naturbeskyttelsesillustrator Stefan Yngvi Petursson er det hvalfjendske ry ved at blive forældet.

"2025 viser sig at blive året, hvor islændingene aktivt redder hvaler i stedet for at dræbe dem," siger Petursson, hvis professionelle navn er Styngvi.

"I de seneste uger har vi set to hvalstrandinger i Island – en spækhugger blev holdt i live af lokalbefolkningen, indtil tidevandet vendte tilbage. Han formåede at svømme op igen, og desværre bragte en sygdom ham tilbage. Men dedikationen og venligheden forblev tydelig."

Stefan Yngvi Petursson med en af ​​sine kreationer (Styngvi)

Denne hændelse fandt sted natten til den 10. juni i Grafarvogur, Reykjavík. Lokalbefolkningen og redningsmandskab blev hos spækhuggeren natten over og holdt den våd med lagner. Tidligt om morgenen var dyret begyndt at flyde igen, men sad stadig fast.

Redningshold ventede på den næste højvande, og omkring klokken 5 den 11. juni lykkedes det dem at få spækhuggeren ud af bugten ved hjælp af både. Den svømmede til sidst sikkert ind i Faxafloi-bugten, selvom den måtte aflives et par dage senere efter at være strandet igen ved Kjalarnes.

Massestranding

Styngvi nævner derefter en massestranding af 70 grindehvaler, "hvor islændingene forenede sig og ledte hver eneste hval tilbage ud på havet. Disse handlinger siger mere end nogen protest: Islændingene bekymrer sig. Vi ønsker ikke hvaler fortræd."

Denne episode, der allerede betragtes som en af ​​de mest succesfulde masseredninger af hval i Islands historie, begyndte nær havnen i Ólafsfjörður på den nordlige del af øen, hvor grindehvalerne menes at have jagtet makrel, men blev fanget i det lave vand efter at være blevet desorienterede.

Lokalbefolkningen, redningsmandskab og frivillige fra nærliggende byer skyndte sig til stedet og arbejdede gennem dagen og aftenen for at få et vellykket resultat. "Vi var i ærefrygt, da det var overstået – jeg havde aldrig forventet, at de alle ville svømme væk," sagde en af ​​redningsmændene, Lara Stefansdottir.

Hvalsafari

Om emnet hvalfangst siger Styngvi: "Det betyder, at det er to år i træk uden en eneste hval, der er blevet dræbt i Island. Faktisk har en af ​​hvalfangerne for nylig sat sin båd til salg, og måske, bare måske, er vi vidne til begyndelsen på enden for hvalfangst."

Fra 2025 er det kun Hvalur hf, der har licens til at jage fin og vågehvaler i Island. Virksomheden afviste at gå på jagt i 2024 og nu 2025 på grund af økonomisk pres og faldende efterspørgsel på det, der tidligere var dens primære eksportmarked, Japan.

En uafhængig undersøgelse foretaget for regeringen i 2023 viste, at 51 % af islændingene var imod hvalfangst, en stigning fra 42 % i 2019. Den aktive støtte var faldet til 29 %, hvor den stærkeste modstand kom fra yngre mennesker, især dem i alderen 18-29 år.

Forbruget af hvalkød er styrtdykket i Island, og demonstrationer mod hvalfangst er blevet hyppigere og mere synlige, støttet af indflydelsesrige personer som sangerinden Björk. Hvalsafari spiller også en stigende rolle i Islands turistindustri.

Kosmiske hvaler (Styngvi)

I øjeblikket bosiddende i Tjekkiet, Styngvi skaber brugerdefinerede kampagnegrafik, design og illustrationstjenester til etiske kampagner, og er også dykker. "Meget af inspirationen til mine kunstværker kommer fra at udforske undervandsverdenen," fortalte han Divernet.

Hvis holdningen til hvaler endelig er tippet over i det positive i Island efter en række falske antagelser, ville han betragte det som et velkomment resultat for den miljøkampagne, der ligger tættest på hjemmet. "Denne gang føles det anderledes," siger han.

