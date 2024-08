PADI opfordrer til et skub til AWARE Week

Med PADI og dets velgørenhedsorganisation PADI AWARE Foundation i håb om, at deres Dive Against Debris-program vil blive inkluderet i næste års mellemstatslige Global Plastics Treaty, har den kommende årlige PADI AWARE Week fået en særlig betydning, siger de.

Den årlige uge PADI dedikerer til at fjerne affald fra havet finder sted den 14.-22. september, og uddannelse agenturet ønsker, at dets medlemmer arrangerer begivenheder, der kan være med til at påvirke traktaten.

"PADI og AWARE Foundation er de eneste organisationer, der repræsenterer det globale rekreative dykkersamfund i de igangværende officielle forhandlinger, der fører op til den forventede aftale om Global Plastics Treaty i 2025," siger PADI AWARE-direktør Danna Moore.

"Med den globale plasttraktat i øjeblikket under udvikling og den femte session i den mellemstatslige forhandlingskomité i horisonten til november, giver dette års AWARE Week-begivenheder en vigtig mulighed for at opfordre til en stærk traktat."

Håbet er, at hvis Dive Against Debris, der siges at være verdens største borgervidenskabelige undervandsbaserede havaffaldsdatabase, bliver vedtaget i traktaten, vil det blive en godkendt metode for regeringer at udnytte.

4 måder at hjælpe på

PADI ønsker at reducere produktionen af ​​unødvendige engangsplastprodukter og skære ned på hastigheden, hvormed alt plastaffald kommer ud i havet. Den betragter den officielle anerkendelse af, hvad den siger er dykkersamfundets kritiske rolle, som en "unik og afgørende mulighed for et verdensomspændende koordineret initiativ til væsentligt at håndtere den igangværende krise med plastikforurening".

(PADI)

Medlemmer kan bidrage på fire måder i og omkring AWARE Week, siger PADI. Mulighederne er at køre Dive Against Debris-specialkurset, undersøgelsesdyk eller oprydningsarrangementer og/eller opmuntre deres dykkersamfund til at underskrive andragendet opfordrer til en stærk global plasttraktat, der sigter mod at sikre mindst 10,000 nye underskrifter.

"Alle PADI-assistentinstruktører og højere er nu automatisk berettiget til at undervise i Dive Against Debris-specialkurset, hvilket betyder, at flere PADI-professionelle nu har magten til at lære flere superhelte, hvordan man redder havet," siger Moore.

"Vi opfordrer også PADI-medlemmer til at holde momentum i gang både under og efter AWARE Week og fortsætte med at indsende Dive Against Debris-data."

At være vært for en Dive Against Debris-begivenhed eller anden bevaringsaktivitet kan involvere at invitere et samfund til at deltage i en strand- eller havoprydning, samtidig med at der tilbydes workshops for at undervise i PADI bevidst selvfølgelig, der fremhæver primære problemer, der påvirker det lokale marine økosystem og tilbyder måder, hvorpå deltagere kan fortsætte med at hjælpe med at redde havet.

Få mere at vide om at blive involveret i PADI AWARE Week.

