Paul Watson fængslet, da japanere dræber finhval

Kaptajn Paul Watson har siddet i fængsel af dansk politi, lige siden hans skib ankom til Grønland den 21. juli. Den erfarne anti-hvalfangstforkæmper blev tilbageholdt på befaling af Japan, mens han stadig var ked af sine aktiviteter i Antarktis for mere end ti år siden.

Mindre end 10 dage efter hans arrestation havde Japan harpuneret sit første truede fin hval i mere end et halvt århundrede. Dette, ifølge Captain Paul Watson Foundation (CPWF), "bekræfter mistanken om, at en tilbagevenden til slagtning på åbent hav af verdens største pattedyr altid var dens hensigt".

Kaptajn Paul Watson bliver ført væk i håndjern af dansk politi (CPWF)

Verdens næststørste hvaler efter blues, fin hvaler kan leve i op til 90 år. Eksemplaret, der blev fanget ud for Hokkaido, var en 19.6 m lang han.

Grønland er et selvstyrende område i Danmark, hvilket siger, at anholdelsen kom som svar på en international arrestordre udstedt af Japan mod Watson for hans kampagne mod dets hvalfangstaktiviteter i Whale Sanctuary i det sydlige Ocean.

Japan har i de seneste dage indgivet en formel anmodning om Watsons udlevering, og hvis Danmarks justitsministerium beslutter sig for at efterkomme det, kan aktivisten risikere en lang fængselsdom der. EN CPWF-ansøgning, der kræver hans løsladelse har allerede tiltrukket mere end 50,000 underskrifter.

Nordvestpassagen

Watson var stoppet i Grønland for at tanke sit 72 m lange ex-Scottish Fisheries Protection-skib John Paul DeJoria. Han havde været på vej til det nordlige Stillehav med besætningen og 25 frivillige som en del af Operation Kangei Maru, en mission for at opsnappe Japans seneste fabrikshvalfangerskib.

Det ville have været første gang, et anti-hvalfangstskib havde forsøgt at nå hvalfangstområder ved at navigere den berygtede Nordvestpassage.

Watson blev ført af skibet i håndjern og er nu varetægtsfængslet i det fjerntliggende Nuuk. Han har oplyst, at Operation Kangei Maru, som markerede hans 50. år med havaktivisme, var "den mest krævende mission i alle mine år med at modsætte sig hvalfangst i verdenshavene".

Watson var tidligere medstifter af Greenpeace og grundlægger af Sea Shepherd, selvom han ikke længere er forbundet med disse organisationer.

Japans antarktiske "videnskabelig forskning"-hvalfangstprogram JARPA blev erklæret ulovligt af Den Internationale Domstol i 2014. Japan fortsatte med at operere i strid med dommen i flere år, før de gav op med antarktisk hvalfangst i 2016, men det jager stadig hvaler i egne farvande .

"Japan fortsætter med at fremvise international fredningslov, og Paul Watson bliver straffet for Japans forbrydelser," sagde CPWFs skibsoperationsdirektør Locky MacLean fra John Paul DeJoria. "Danmark indser helt sikkert den politiske motivation her for denne arrestationsanmodning: Japan har brug for Paul Watson af vejen, så de kan genoptage slagtningen af ​​verdens store hvaler."

Genoptagelse af hvalfangst

ende hval med John Paul DeJoria i baggrunden (CPWS)

Japan har bekræftet, at det vil tillade op til 59 fin hvaler, der skal fanges og dræbes af Kyodo Senpaku, dets statsejede hvalfangstselskab, siger CPWF. Da den lancerede Kangei Maru i marts havde den insisteret på, at den kun ville tillade jagt på mindre Bryde-, våge- og seihvaler – intet så stort som en finhval.

Nu mener CPWF, at Japan planlægger at genoptage regulær højhavshvalfangst i det sydlige ocean og det nordlige Stillehav næste år.

I mellemtiden har mere end 50,000 sympatisører allerede gjort det underskrev CPWF-begæringen opfordrer den danske statsminister Mette Frederiksen til at beordre Watsons løsladelse. Ifølge fonden har fremtrædende støtter indtil videre omfattet den franske præsident Macron, filminstruktøren James Cameron, oceanografen Dr. Sylvia Earle og primatologen Dr. Jane Goodall. "Kaptajn Watson tager simpelthen skridt for at forsøge at forhindre den umenneskelige praksis med at dræbe hvaler, som de fleste lande har forbudt for årtier siden," sagde Goodall. "Ved at gøre det udtrykker han vrede hos tusinder af mennesker i mange lande, som absolut støtter hans moralske mod i ikke kun at tale på vegne af hvalerne, men at handle."

