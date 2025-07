Plastikforurening: Opfordring til aktionsdag i Storbritannien

En række strandoprydninger er en del af en national aktionsdag i morgen (lørdag den 19. juli) for at protestere mod den britiske regerings langsommelighed med at bekæmpe plastikforurening.

Koordineret af miljøorganisation Surfere mod spildevand (SAS) er der planlagt begivenheder over hele landet. Demonstranter kræver, at regeringen tager dristige og hurtige skridt forud for forhandlingerne om den globale plastiktraktat, der er planlagt til Genève næste måned (5.-14. august).

Sidste års forhandlinger i Sydkorea brød sammen, da landene ikke kunne blive enige om en plan for at reducere plastikproduktionen, men aktivister ønsker en juridisk bindende traktat, der tackler forurening ved kilden og beskytter blå områder.

Et alt for velkendt syn – plastik på stranden (Surfers Against Sewage)

"Brudte løfter, forsinkede fremskridt, stigende forurening – vi drukner i den giftige bølge af plastik, der fortsætter med at stige. Nok er nok, så vi rejser os også," siger SAS' administrerende direktør, Giles Bristow.

"Mens familier pakker deres spande og spader, og sommerferien begynder, er der intet bedre tidspunkt at sætte fokus på den plastik, der kvæler vores kyster. Storbritannien er fortsat en af de værste syndere, når det gælder om at generere engangsaffald, der rejser kloden rundt, og vores regering tøver stadig med at handle."

Mennesker mod plastik

Programmet er en del af People v Plastic-kampagnen, hvor lokalsamfund afholder græsrodsarrangementer såsom strandrengøring. Data indsamlet gennem aktiviteterne vil hjælpe SAS med at kortlægge sorte områder med plastikforurening og udpege de mærker og detailhandlere, der anses for ansvarlige.

Udover at fastsætte juridisk bindende mål omfatter de centrale krav til regeringen implementering af en pantordning og at holde forurenere ansvarlige, enten ved at håndhæve gældende love eller ved at implementere ordninger for "udvidet producentansvar", der tvinger dem til at betale.

Kampagnefolk ønsker, at Storbritannien sigter mod global lederskab i kampen mod engangsplastik.

Skarpende: små plastikgenstande indsamlet på stranden (Surfers Against Sewage)

Den største protest er planlagt til at finde sted i Penzance – det første erklærede "plastikfri samfund" – med en menneskekæde for at demonstrere byens modstand mod plastikproblemet.

SAS siger, at de allerede har optaget mere end 400 aktive plastikfri lokalsamfund og over 3,000 plastikfri skoler. Indtil videre i 2025 har mere end 88,000 mennesker deltaget i over 3,600 lokale rengøringsaktiviteter og indsamlet mere end 40,000 kg affald som en del af miljøaktivisternes arbejde. Million Mile Clean initiativ.

'Greenwashing af løgne'

"Vi er dødtrætte af, at virksomheder, der promoverer plastik, giver næring til denne krise, mens de spinder greenwashing-løgne og peger fingre ad forbrugerne," fortsætter Bristow. "De producerer bjerge af ikke-genanvendelig emballage, saboterer vitale politikker bag lukkede døre og rammer konsekvent ved siden af alle frivillige mål."

Strandrengøring (Surfere mod spildevand)

"Labour-regeringen lovede os en fremtid uden affald. Vi lytter gerne, men vi vil ikke nøjes med mindre."

Dykkere og andre, der er ivrige efter at være involveret, bedes tjekke Surfers Against Sewage kampagneside at finde en lokal protest at deltage i, vise støtte ved at engagere sig i et plastikfrit fællesskab tæt på hjemmet og, efter protesten, underskrive en underskriftsindsamling for at øge presset på regeringen.

