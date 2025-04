ReefSeed koralprojekt modtaget i Maldiverne

at 9: 02 am

Et koralrevsrestaureringssystem, der let kan pakkes sammen og transporteres mellem fjerntliggende områder, er ved at blive sat igennem på Maldiverne i løbet af korallernes gydesæson.

ReefSeed akvakulturprojektet er et samarbejde mellem Australian Institute of Marine Science (AIMS), den Maldivernes havforskningsinstitut (MMRI) og Australiens nationale videnskabsagentur CSIRO.

Det bærbare system bliver testet for dets evne til at hjælpe koralrev med at reparere og komme sig på Maniyafushi Island i South Male Atoll, på et tidspunkt af året, hvor mange arter af koraller formerer sig.

Bunter af koralæg og sæd samler sig på overfladen af ​​en ReefSeed-tank (AIMS / Carli Randall)

"Efterhånden som klimaet opvarmes, er koraltab fra koralblegning et globalt problem, og desværre har koralrevene på Maldiverne ikke været immune," sagde ReefSeeds medleder Dr. Muhammad Azmi Abdul Wahab, en AIMS-forsker i koralreproduktion og akvakultur.

"Det er spændende at se vores kolleger sætte denne træning i værk og dele deres viden og erfaring om maldiviske koraller med os."

AIMS havde allerede trænet flere MMRI-biologer og teknikere til at bruge ReefSeed-systemet under Great Barrier Reefs koral-gydningssæson i oktober sidste år.

På Maldiverne indsamlede videnskabsmænd og teknikere fra begge organisationer koraller for at bringe dem ind i ReefSeed-systemet klar til sæsonen, som varer flere måneder. Koralæg- og sædbundter blev befrugtet og opdrættet til larver, før de blev lejret og overført til rev på specialdesignede keramiske enheder.

AIMS' Dr Carly Randall taler med ReefSeeds åbendagsgæster på Maldiverne (AIMS / Crystle Wee)

"ReefSeed har givet os håb om at genoprette rev, der har været udsat for enorm stress på grund af blegning og virkningerne af klimaændringer," sagde MMRI-direktør Khadeeja Ali. "Dette initiativ gør restaurering af koralrev skalerbar og understøtter restaurering af koralrev med genetisk forskellige koraller."

Hun sagde, at initiativet havde "betydeligt styrket" MMRI's kapacitet til at implementere og forbedre restaureringsprogrammer for koralrev. "Med omfattende brug af ReefSeeds teknologi håber vi, at en ny æra med effektiv og bæredygtig koralrevsrestaurering kan opnås."

Australiens højkommissær for Maldiverne David Jessup med Maldivernes minister for fiskeri og havressourcer Ahmed Shiyam (ministeriet for fiskeri og havressourcer / Naaish)

"Vi har arbejdet med MMRI på Maldiverne for at træne lokalsamfund i teknikker til restaurering af koraller ved hjælp af seksuelt producerede korallarver siden 2020," sagde seniorforsker ved CSIRO, Dr. Christopher Doropoulos.

"Nogle af træningen omfatter indsamling af information om rev-processer såsom timing af korallreproduktion; anden træning involverer praktisk anvendelse af restaureringsteknikker, alt sammen udgivet i frit tilgængeligt Standard driftsprocedurer.

"At arbejde med AIMS og MMRI for at videreudvikle bærbare akvakultursystemer gennem ReefSeed-systemet tilføjer endnu en tilgang til restaureringsværktøjskassen."

AIMS' Andrea Severati med ReefSeed-åbendagsgæster (AIMS / Crystle Wee)

Projektet og samarbejdet blev fremvist ved et åbent-dagsarrangement på Maldiverne i marts, hvor Maldivernes politikere og embedsmænd, Australiens højkommissær for Maldiverne og NGO-repræsentanter deltog.

Åben dag (ministeriet for fiskeri og havressourcer / Naaish)

"Når vi går videre med ReefSeed-projektet, er det klart, at fremtiden for vores koralrev ligger i vores hænder," kommenterede Maldivernes minister for fiskeri og havressourcer, Ahmed Shiyam. "Ved at arbejde sammen kan vi genoprette det, der er gået tabt, beskytte det, der er tilbage og sikre, at fremtidige generationer af maldivianere, såvel som besøgende, kan fortsætte med at nyde vores fantastiske koralrev."

ReefSeed bruger videnskab og teknologi udviklet under den australske regerings Reef Restoration & Adaptation Program og blev tildelt AU $2.3m (£1.8m) over tre år af den internationale G20-organisation Coral Research & Development Accelerator Program.

Også på Divernet: BLÅ-LYS-MOTIVERET: MØD GÅKORALLEN, SILIENTE KORALLOMMER HOP FORSKERE, STORT VARMEMODSTÅNDIG BOOST FRA SECORES SUPER-KORALER, VIDENSKABER OPDAGDER VARMETOLERANTE KORALER, GJEMMT I LETT SYN, OVERHEAD REEF-SENSING TAGER GÆTNING UD AF KORALRESTORERING