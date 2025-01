Spændige korallommer jubler forskerne

Ved at kortlægge koralrev på tværs af det vestlige Indiske Ocean siger det New York-baserede Wildlife Conservation Society (WCS), at det har afsløret uventede lommer af klimamodstandsdygtighed, der kan give håb for bevaringsindsatsen i regionen.

WCS forskere identificerede revene ved at kombinere AI-modeller med data fra 1,000 eksisterende feltstudier. "Tidligere modeller har været grove og ofte baseret på nogle få temperaturvariabler," siger Dr. Tim McClanahan, direktør for videnskab for WCS' Global Marine Program.

"Vores model udnytter den fulde kapacitet af global miljøkortlægning og maskinlæring og skaber nye muligheder for at finde modstandsdygtige rev, der har brug for beskyttelse."

WCS-modellen siges at overveje mange miljøvariabler i lille skala for at give et mere detaljeret og varieret perspektiv for koralrev. På denne måde udfordrer den mere alvorlige forudsigelser fra tidligere modeller, herunder 2023-rapporten fra det mellemstatslige panel om klimaændringer (IPCC).

Under en tærskel for opvarmning på 1.5°C blev 70 % af revene forudsagt kun at opleve beskedne fald på mindre end 5 % i koraldækning og artsdiversitet i 2050 – selv om forskerne advarer om, at hvis emissionerne fortsætter ufortrødent, kan koraldækningen stadig falde med 40 % i midten af ​​århundredet.

Potentiel fordel

I den nye model er omkring 5% af koralrevene blevet identificeret til potentielt at drage fordel af ændrede forhold, hvilket tyder på potentielle tilflugtssteder, hvor koraller kan fortsætte med at trives på trods af opvarmning.

"I vores arbejde har vi fundet ud af, at omkring 30 % af revene i verden kunne modstå en temperaturstigning på 1.5 °C," sagde McClanahan. "Men da denne tærskel er overskredet, forventes kun 15% af revene at vise modstandsdygtighed i et scenarie uden akut kulstofreduktion.

"Det betyder, at vi bør forvente, at de mere ekstreme modelscenarier dukker op, medmindre mennesker reducerer drivhusgasemissionerne nu."

Forskerne håber, at deres modelleringsmetoder vil blive vedtaget for at hjælpe forskere over hele verden med at kortlægge biodiversiteten med højere præcision.

Forskningen blev støttet af det amerikanske indenrigsministerium og det amerikanske agentur for international udvikling, med feltarbejde støttet af Western Indian Ocean Marine Science Association og Bloomberg Ocean Initiative. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet økosfæren.

