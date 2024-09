Hajudsættelse, da Maldiverne U-vender på langline

Frygten for, at Maldiverne skulle opgive sit hårdt tilkæmpede ry for beskyttelse af hajer og rokker ved endnu en gang at sanktionere ødelæggende langlinefiskeri, er blevet svigtet.

Efter en kampagne fra internationale videnskabsmænd og offentligheden støttet af Maldivernes eget bæredygtige tunfiskeri, siges præsident Mohamed Muizzu personligt at have grebet ind. Han har besluttet ikke at gå videre med genudstedelse af langlinelicenser, der kunne have truet overlevelseschancerne for sårbare mål- og bifangstarter.

I midten af ​​august Divernet havde kørt artiklen Maldivernes langlineplaner sætter Pro-Sharks omdømme i fare, der forklarer, at videnskabsmænd og naturbevaringsfolk opfordrede den store dykkerdestinations regering til at genoverveje et udkast til forordning, der ville have tilladt landing af haj- og rokkebifangst. Det havde også foreslået, at dykkere kunne overveje at underskrive et andragende om spørgsmål.

Langlinefiskeri ville have øget presset på tunbestanden på lokale småfiskere i Maldiverne.

"Et-efter-en tunfiskeri er en stolt maldivisk tradition, som kan spores hundreder af år tilbage," siger Callum Roberts, professor i havbevarelse ved University of Exeter og en koralforsker i Maldiverne. "Få steder kan demonstrere en så ekstraordinær langsigtet bæredygtighed.

"Ved at afvise mere effektive og destruktive fiskemetoder viser Maldiverne andre lande en bedre vej til at balancere fiskeriindkomst med havsundhed og naturbeskyttelse."

Skadelige virkninger

Oversøiske fartøjer begyndte at fiske med langline på Maldiverne i 1985. Denne praksis blev forbudt i 2010, men blev genåbnet året efter, før regeringen, som svar på yderligere uregelmæssigheder, stoppede med at udstede nye licenser i 2019.

Bekymring var blevet rejst, da ministeriet for fiskeri og havressourcer for nylig meddelte, at fordi det mente, at langlinefiskeri efter gulfinnet og storøjet tun og sværdfisk kunne generere betydelige indtægter for lokalt fiskeri uden at forårsage negative virkninger, var det ved at udarbejde nye retningslinjer for at regulere praksis .

Miljøorganisationer både i og uden for Maldiverne udtrykte deres bekymringer over de skadelige virkninger som følge af en sådan bevægelse på både dets miljø og økonomi - og rejste udsigten til, at EU skulle træffe foranstaltninger.

Stråler ville også være truet af en tilbagevenden til langline (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

"Mere end 100 internationale videnskabsmænd støttede en kampagne ledet af lokale og internationale bevarings-ngo'er, lokale fiskere og turismegrupper og underskrev et brev til regeringen for at udtrykke bekymring over tiltag til genudstedelse af licenser," siger UK Ocean Conservation Charity Blue Marine Foundation. "Kampagnen rykkede den bredere offentlighed med 30,000 underskrifter på et andragende på bare fjorten dage."

'Klog indgriben'

"Langlining ville have resulteret i døden for utallige værdifulde havdyr, herunder hajer, skildpadder, rokker og havfugle, skade Maldivernes turismemærke og omdømmet for dets tunfiskeri," sagde Maldiverne Ocean Alliance af lokale miljøorganer.

MOA havde sluttet sig til Maldivernes Yellowfin Tuna Fishermen's Union for at lancere andragendet, som opfordrede det internationale samfund til at gøre regeringen opmærksom på de økologiske, økonomiske og omdømmemæssige konsekvenser af langline.

"Vi lykønsker præsidenten for hans kloge indgriben," udtalte MOA. "Destruktive fiskerimetoder som langline bidrager ikke kun til overfiskeri, men vil også ødelægge identiteten og den økonomiske stabilitet for vores fiskere og deres familier. Vi takker præsidenten for at lytte til vores bekymringer og omgøre denne beslutning til gavn for mange i stedet for nogle få indflydelsesrige grupper."

"Det er på tide, at det internationale samfund aktivt anerkender Maldiverne for dets engagement i dets folk og natur, støtter maldiviske fiskere ved at købe deres bæredygtige stang- og linefangede tun og af internationale regeringer, der gennemgår handelsaftaler i lyset af Maldivernes høje bæredygtighed. etos,” siger Blue Marine Foundation.

