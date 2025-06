Sir David husker en uhyggelig oplevelse med dykkerhjelm

Sir David Attenborough er som 99-årig lige så relevant som altid med sin hårdtslående nye dokumentar. Ocean streaming samtidig med FN Ocean Conference starter i Nice i dag (9. juni).

Det lader dog til, at den erfarne naturekspert og naturforkæmper måske aldrig ville have nydt sin strålende karriere, hvis en tidlig ekstern udsendelse havde taget en anden drejning.

I en nyligt optaget samtale med William, prinsen af ​​Wales, i Londons Royal Festival Hall for at promovere filmen demonstrerede Attenborough, hvad der var sket næsten 70 år tidligere, da han første gang prøvede en dykkerhjelm på kameraet – på Australiens Great Barrier Reef for BBC.

Da han prøvede en hjelm i akvariestil, som han havde fået foræret, advarede prinsen ham om, at han måske ikke ville kunne få den af ​​igen.

Attenborough med sin interviewer, prins William

"Det er en mærkelig ting at gøre," svarede Sir David, mens han tog hjelmen af, "og da jeg tog min på for første gang, mærkede jeg pludselig vand komme rundt her," tilføjede han og pegede på munden.

"Jeg tænkte: 'Det kan ikke være rigtigt'. Og da den kom rundt omkring der [hans næsebor], tænkte jeg: 'Jeg er sikker "Det her er ikke rigtigt." Og selvfølgelig, hvis du har fået den her ting skruet oven på dig, kan du ikke trække vejret, du kan ikke engang få dig selv hørt – du ved, få den væk fra mig!"

Heldigvis var han i stand til at formidle sin situation til handlerne i tide, men den usympatiske direktør krævede derefter, at Attenborough gav ham hjelmen, så han kunne demonstrere dens korrekte brug.

"Jeg sagde: 'Det er en fejl.' Han sagde: 'Nej, se, kom nu!' Han tog den på, og jeg er glad for at kunne sige, at han gik under vandet, og han kom op endnu hurtigere end mig, for der var faktisk en fejl ved den ting.”

Ny verden

Prins William bemærkede, at det måtte have været fascinerende for Attenborough at have dykket på et tidspunkt, hvor man vidste forholdsvis lidt om undervandsverdenen, og at være en af ​​de første mennesker, der kunne se og tale om den.

"Da Cousteau opfandt aqualungen og ansigts-"maske"Det var i det øjeblik, du pludselig bevægede dig ind i en ny verden," svarede Attenborough. "Du fløj sammen med fisk, hvilket var en ekstraordinær oplevelse, og fiskene reagerer selvfølgelig ikke på dig, fordi de aldrig har set noget lignende før.

"Undervandskameraerne er fantastiske. Der er faktisk folk, som jeg tror er lykkeligere under vandet end på land."

Da prins William spurgte Attenborough om havenes tilstand, svarede han: "Det forfærdelige er, at det er skjult for dig og for mig og de fleste mennesker."

"Det, jeg blev forfærdet over, da jeg første gang så optagelserne til denne film, er, hvad vi har gjort ved den dybe havbund. Det er simpelthen ubeskriveligt forfærdeligt."

"Hvis man gjorde noget lignende på landjorden, ville alle være i oprør. Hvis denne film gør noget, hvis den bare flytter den offentlige bevidsthed, vil den være meget vigtig. Jeg kan kun håbe, at folk, der ser den, vil erkende, at der skal gøres noget, før vi ødelægger denne store skat."

Ocean kan ses i biograferne og streames nu på Disney+, Hulu og National Geographic.

