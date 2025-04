Thailand forbyder u/w-kameraer til nybegyndere

Nye nationale regler er blevet indført i Thailand for at begrænse brugen af ​​undervandskameraer til erfarne dykkere, som et middel til at hjælpe med at beskytte sårbare koralrev.

Ministeriet for Naturressourcer & Miljø, som har indført foranstaltningerne, har beordret, at kun dykkere, der er certificeret til Advanced Open Water niveau eller tilsvarende eller derover, eller Open Water Divers med en logbog, der beviser, at de har udført mindst 40 'dybe' dyk, nu må tage kameraer under vand.

Undervandsfotografer skal fremvise deres certificering eller logbog for embedsmænd, hvis de bliver udfordret. De nye regler trådte i kraft i går (23. april).

Flytningen placerer en vis grad af skylden for revskader på dykkerturisme, og ministeriet siger, at det var foranlediget af et presserende behov for at beskytte marine økosystemer.

Tankegangen er, at uerfarne dykkere er mere tilbøjelige til at have svært ved at opretholde neutral opdrift eller være i stand til at dele deres opmærksomhed mellem god dykningspraksis og optagelse af billeder. Praksis med nybegyndere, der bruger kameraer under vand under deres trænings- og eksamensdyk, eller så snart de har kvalificeret sig som Open Water Divers, er nu forbudt i Thailand.

Snorkling restriktioner

Snorklere bliver også målrettet med en bestemmelse om, at de kun må svømme i områder, hvor havoverfladen er mindst 2 m over eventuelle koraller, for at minimere risikoen for forstyrrelse. De er nu også forpligtet til at bære redningsveste, medmindre de har gennemført scuba- eller fridykkerkurser.

Dykkeroperatører, instruktører og dykkermestre er blevet bedt om at gribe ind med det samme, hvis de ser en dykker eller snorkler, der overtræder reglerne. Hvis de ikke gør det, eller undlader at advare de turister, der står i deres ansvar, om reglerne, kan deres tilladelser blive tilbagekaldt, og de risikerer maksimale straffe på to års fængsel og/eller en bøde på op til 200,000 baht (4,500 £).

Forbuddet gælder ikke for autoriserede dykkeraktiviteter, der udføres til akademisk forskning, uddannelse eller havbevarings- og restaureringsprojekter, der er behørigt overvåget.

Selvom flytningen kunne afskrække nogle potentielle eller mindre kvalificerede dykkere fra at besøge Thailand, kan det også tilskynde nycertificerede dykkere til at gå hurtigere videre til højere kvalifikationsniveauer.

Phi Phi genåbning

Ko Phi Phi (Diego Delso)

Thailand har ofte vist sig parat til at træffe drastiske foranstaltninger for at beskytte det havmiljø, som det ser som et værdifuldt aktiv. Det har netop genåbnet 10 dykkersteder på Phi Phi-øerne efter en næsten år lang lukning designet til at give beskadigede koralrev tid til at komme sig efter alvorlig blegning.

Lukningen blev pålagt i Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park i Krabi-provinsen vest for Phuket, et område gjort berømt af filmen Stranden. Parkchef Saengsiri Chongthong sagde, at de seneste vurderinger havde indikeret, at korallen viste stærke tegn på bedring.

Den vestlige side af kun én ø, Ko Gai, forbliver lukket, og parkmyndighederne har opfordret turister og operatører til at overholde strenge regler mod affald, dumpning af madaffald, forankring i nærheden af ​​rev eller berøring af livet i havet.

