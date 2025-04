Trump trækker flag med dybhavs 'piratminedrift' ordre

En bekendtgørelse, der pålægger USA's National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) at give tilladelser til dybhavsminedrift fra amerikanske virksomheder, er blevet udstedt af præsident Donald Trump.

Tiltaget går uden om autoriteten fra Den Internationale Havbundsmyndighed (ISA), den FN-tilknyttede agentur, der har overvejet standarder til at regulere alle internationale forsøg på minedrift i et så skrøbeligt økosystem som det dybe hav.

Miljøforkæmpere har fordømt den ensidige handling som en baseret på en mangelfuld og forældet business case - med nogle hævder, at det er Kina, der vil få mest ud af beslutningen.

Der er ingen kommerciel dybhavsminedrift i øjeblikket, men den dybe havbund ud over territorialfarvande, især i Stillehavet, er kendt for at være en potentiel kilde til metaller som nikkel, kobolt, mangan og kobber.

"Med denne bekendtgørelse baner præsidenten vejen for modstandsdygtighed i forsyningskæden og en blomstrende indenlandsk fremstillingsindustri," hævdede Erik Noble, viceadministrerende assisterende handelssekretær hos NOAA, som er en del af det amerikanske handelsministerium.

"USA vil lede verden inden for dybhavsmineraludvinding, og NOAA er spidsen af ​​spydet, når vi samarbejder med føderale agenturer og privat industri for at støtte opdagelsen og indsamlingen af ​​kritiske mineraler på havbunden."

Åbning af sluser

Ifølge Ocean Conservancy, dog åbner Trumps ordre sluserne for ureguleret havbundsminedrift i strid med international konsensus – og "flyver i øjnene af NOAA's mission".

"NOAA er anklaget for at beskytte, ikke bringe havet i fare og dets økonomiske fordele, herunder fiskeri og turisme; og videnskabsmænd er enige om, at dybhavsminedrift er en dybt farlig bestræbelse for vores hav og alle os, der er afhængige af det," kommenterede Jeff Watters, vicepræsident for eksterne anliggender for den amerikanske miljøfortalergruppe.

"Områder af den amerikanske havbund, hvor test-minedrift fandt sted for over 50 år siden, er stadig ikke helt restitueret," sagde han. "Skaden forårsaget af dybhavsminedrift er ikke begrænset til havbunden: den vil påvirke hele vandsøjlen, top til bund, og alle og alt, der er afhængige af den.

"Beviser fortæller os, at områder, der er målrettet til dybhavsminedrift, ofte overlapper med vigtige fiskerier, hvilket giver anledning til alvorlige bekymringer om indvirkningen på landets 321 milliarder dollars fiskeindustri."

National interesse

Trump-administrationen hævder, at det at tillade dybhavsminedrift er afgørende for at sikre mineraler, der er afgørende for produktionen af ​​batterier, elektronik og forsvarssystemer, og har hævdet, at det kunne generere 300 milliarder dollars til den amerikanske økonomi og skabe 100,000 job i løbet af et årti.

Den har også indrammet spørgsmål som en af ​​national sikkerhed, rettet mod at reducere afhængigheden af ​​udenlandske kilder – hovedsageligt rettet mod Kina, som dominerer den globale forsyningskæde for sådanne mineraler – og positionere USA som leder af en ny industri.

ROV Deep Discoverer over et ferromanganfelt (NOAA)

I modsætning hertil argumenterer Dr. Douglas McCauley, professor ved UC Santa Barbara og Berkeley: "Denne bekendtgørelse er en stor gave til Kinas økonomi. Indtil i dag har de fleste lande siddet ved samme bord i International Seabed Authority og omhyggeligt forhandlet bindende minebestemmelser for at sikre en retfærdig fordeling af fordelene fra ressourcer, der er udvundet i internationale farvande, som USA forsøger at undergrave.

"USA er trådt frem for at blive den første piratminedrift i internationalt farvand. Med regler kunne vi have kontrolleret de mineraler, som Kina eller et hvilket som helst land eller person ville tage fra denne del af havet. Men uden nogen regler vil Kina, enkelt sagt, være langt bedre til at vinde.

Radioaktivt bjerg

"For eksempel blev disse metaller på bunden af ​​havet for nylig opdaget at være radioaktive," siger McCauley. "Det er svært at forestille sig noget samfund i USA, der ønsker et bjerg af disse radioaktive metaller behandlet i deres baghave. Andre lande kan være mindre kede af sådanne ting.

"Den store ironi er, at vi lige har sluppet en guldfeber løs – men en guldfeber efter fjolsets guld. I vores feber for at nå disse havmineraler ser USA ud til at have forsømt at styre tallene.

"Kobolt og nikkel, der kunne udvindes fra havbunden, ville være den dyreste kobolt og nikkel, der udvindes overalt på planeten... Kobolt og nikkel er i overudbud i dag og kan købes med et klik på internationale metalmarkeder til en brøkdel af prisen. USA har netop skrevet under på den stiplede linje for en meget dårlig økonomisk aftale."

'Svære konsekvenser'

Duncan Currie fra Deep Sea Conservation Coalition beskrev tiltaget som "et brud på international lov med alvorlige konsekvenser for ethvert land og person, der nyder godt af havet som vores fælles arv.

"Det ophæver mere end 40 års juridisk præcedens i FN's havretskonvention, truer med at destabilisere havforvaltningen globalt og er en fornærmelse mod folkene og landene på tværs af Stillehavet, som dette skridt vil have størst indflydelse på," siger han.

Kampagnegrupper var blevet rustet til udviklingen (Greenpeace)

"Den amerikanske regering har ingen ret til ensidigt at tillade en industri at ødelægge menneskehedens fælles arv og rive dybhavet op til fordel for nogle få virksomheder," kommenterede Greenpeace, Mens Center for Biologisk Diversitet udtalte: "Hurtig-tracking dybhavsminedrift er en miljøkatastrofe i støbeskeen. Trump forsøger at åbne et af Jordens mest skrøbelige og mindst forståede økosystemer for hensynsløs industriel udnyttelse".

NOAA siger, at det og andre føderale agenturpartnere ville arbejde "for bedre at forstå dybhavet gennem fremskridt inden for kortlægning, karakterisering, miljødataindsamling og ressourcevurderinger. Derudover vil NOAA udføre miljømæssige overholdelsesforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning."

