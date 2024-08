'Hævnlysten' Japan vil have Watson på sigtelse af stinkbombe i 2010  

Kaptajn Paul Watson har fået at vide af en dansk domstol i Grønland, at fordi han anses for at være en flyverisiko, skal han forblive i fængsel - men tilhængere siger, at den veteran anti-hvalfangstforkæmper er blevet "frakendt den grundlæggende ret til at forsvare sig med beviser, mens han udholder en nedværdigende behandling, der er mere passende for en dømt kriminel end en mand, der endnu ikke har fået sin dag i retten”.

Watson blev arresteret når hans skib John Paul DeJoria stoppede for at tanke brændstof i Grønland, et selvstyrende område i Danmark, den 21. juli, som tidligere rapporteret om Divernet. Han har været i et fjerntliggende arresthus lige siden.

Med sin besætning og 25 frivillige havde han været på vej mod det nordlige Stillehav på sin kampagne for at opsnappe Japans seneste fabriks-hvalfangstskib, Kangei Maru.

Danmark havde sagt, at arrestationen var i overensstemmelse med en international arrestordre udstedt af Japan mod Watson for hans kampagne mod dets hvalfangstaktiviteter i Whale Sanctuary i det sydlige Ocean. Hvis Danmarks Justitsministerium efterkommer Japans formelle anmodning om Watsons udlevering, kan han risikere en lang fængselsdom der.

Watson blev bragt til retsmødet i håndjern, der i en video lavet af Kaptajn Paul Watson Foundation (CPWF), så ud til at forårsage ham smerte. Selvom retsmødet foregik på dansk, skulle Watson i strid med dansk lovgivning være blevet nægtet tolkeydelser.

"Det er indlysende for mig, at Japan søger hævn for den internationale ydmygelse forårsaget af Whale Wars Tv-serier, der rapporterer vores handlinger mod ulovlig hvalfangst,” sagde Watson i en erklæring til retten. "Men mine to små drenge har mere brug for mig, end Japan har brug for sin hævn."

Whale Wars blev produceret af Animal Planet og Sea Shepherd Conservation Society, som Watson var grundlægger og administrerende direktør for, for at kronikere deres aktivisme mod japanske hvalfangstekspeditioner. Den kørte i seks sæsoner fra 2008 og kan stadig ses på streaming tjenester.

Dommeren skulle efter sigende have nægtet at tillade retten at se klip fra serien, der påstod, at japanerne havde fabrikeret beviser mod Watson.

"Disse beviser, hvis de tillades, kunne i væsentlig grad underminere den sag, som de japanske myndigheder anlægger," siger CPWF, men dommeren udtalte, at retten kun overvejede udleveringsanmodningen, ikke de underliggende anklager.

Watsons juridiske team ankede øjeblikkeligt dommerens dom om, at Watson skulle forblive i fængsel indtil 5. september, mens Danmarks justitsministerium afgjorde, om han skulle udleveres.

Kollision og synkning

arrestordren ser ud til at dreje sig om en velkendt hændelse i Antarktis i begyndelsen af ​​2010, da han løb. Havhyrde, en organisation, som han ikke længere er forbundet med.

Sea Shepherd trimaran Ady Gil, ledet af den newzealandske antihvalfangstaktivist Peter Bethune, havde været involveret i en kollision med det japanske hvalfangstskib Shonan Maru 2. Hændelsen endte med Ady Gil synker under slæb.

Bethune var senere gået om bord på Shonan Maru 2 at anklage dens kaptajn for drabsforsøg og fakturere ham for tabet af Ady Gil, og blev sigtet for at have kastet indholdet af en flaske smørsyre - sammenlignet med en stinkbombe - over et besætningsmedlem.

Bethune hævdede senere, at han havde orkestreret sænkningen af Ady Gil på Watsons ordre om at få omtale, en påstand afvist af Watson.

Protest til støtte for Paul Watson i New York By i denne måned (CPWF)

Efter at have tilbragt fem måneder i fængsel i Japan, blev Bethune dømt for overfald og forhindring af hvalfangstskibe, men fik sin to-årige fængselsdom betinget og blev deporteret. Watson, manden, han siges at have impliceret, blev af Interpol opført som en person af interesse.

"Anklagerne mod Paul Watson er baseret på fakta konstrueret af japanske myndigheder for at stoppe Paul Watsons kampagne," udtalte kaptajnens advokater Julie Stage og Jonas Christoffersen i Grønlands domstol.

"Paul Watson er anklaget for at have konspireret med Peter Bethune for at såre et besætningsmedlem fra Shonan Maru, som japanerne hævder var på skibets dæk, da stinkbomben ramte skibet.

"Video viser, at besætningsmedlemmet ikke var på dækket, da stinkbomben ramte skibet, i modsætning til japanske påstande. Hvad billederne også viser er, at japanerne kort tid tidligere havde brugt store mængder pebergas, som rørte deres eget mandskab i ansigtet.

"Disse videoer viser, at Japan har opfundet fakta for at opnå udlevering og domfældelse. Vores team vil udgive Animal Planet-videoer, så offentligheden kan forstå, hvad denne sag egentlig handler om."

Stramning af smuthullet

Japans antarktiske "videnskabelig forskning"-hvalfangstprogram fortsatte med at fungere i strid med en international domstolsafgørelse indtil 2016. Det fortsætter med at jage hvaler i dets egne farvande, og fonden er bekymret for, at det har til hensigt at genoptage driften i sydlige farvande.

"I 2016 Den Internationale Hvalfangstkommission møde, ledede Australien anklagen med en skelsættende resolution, godkendt af 88 nationer, med det formål at stramme det smuthul, der gør det muligt for nationer at dræbe hvaler under påskud af videnskabelig forskning,” siger CPWF.

“Selvom IWC har gjort fremskridt med at lukke dette smuthul, eksisterer det stadig. Tragisk nok er over 15,000 hvaler blevet jaget af Japan i det sydlige ocean og antarktiske farvande under dække af forskning."

Omkring 69,000 mennesker har nu underskrev en CPWF-petition opfordrer Danmark til at beordre Paul Watsons løsladelse.

