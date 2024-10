Wakatobi udvider beskyttelsen af ​​koralrev

Wakatobi Dive Resort har udvidet sin mangeårige forpligtelse til beskyttelse og restaurering af koralrev med et nyt Reef Health Assessment-program og tilføjelsen af ​​en intern havbiolog Julia Mellers.

Julia sluttede sig til Wakatobi-familien for at lancere et igangværende projekt for at måle, overvåge og vurdere koralrevenes sundhed i feriestedets private marinereservat.

Wakatobi Dive Resorts nye interne marinebiolog, Julia Mellers, fotograferer bløde koraller til revs sundhedsvurderingsprogrammet. Foto af Adrienne Gittus

Reef Health Assessment-programmet bruger et skræddersyet sæt moderne billeddannelses- og dataanalyseteknikker, der giver en omfattende indikation af tilstanden af ​​et rev-økosystem. “Vi bruger den nyeste økologiske teori, teknologi og kunstig intelligens til at udvikle en ny pakke til effektivt og robust at måle revets sundhed,siger Julia. “Dette vil gøre os i stand til at overvåge, hvordan Wakatobis rev klarer sig i hele det beskyttede område uden væsentligt at omdirigere ressourcer fra at beskytte revene."

Processen kombinerer dokumentation i vandet med dataanalyse ved hjælp af maskinlæringsmodeller til at måle revets sundhed. Når hun ikke er på øen, vil hun forske i nye tilgange og ideer til vurdering af koralrev og hjælpe med at sprede ordet om Wakatobis videnskabelige initiativ.

Julia og dykkerteamet har også startet en eDNA-undersøgelse af revene. ”Dette involverer at tage havvandsprøver nær revet på forskellige dybder og filtrere dem for at fange miljø-DNA (eDNA), som organismer kaster ud i vandet", forklarer Julia. “Prøverne er nu i et laboratorium, hvor DNA'et mærkes ved hjælp af prober og sekventeres for at identificere, hvilke arter der findes. Ved hjælp af denne teknik skulle vi være i stand til at opdage hundredvis af arter fra blot en enkelt liter havvand. Det er en meget fed proces! "

Julia tog hovedfag i biologi ved Oxford University og udførte masterarbejde i samarbejde med Australian Institute of Marine Science. Hun er en livslang sømand og ivrig dykker. “Jeg gik ind i havbiologi, fordi jeg ser denne forskning som et stærkt værktøj til at forbinde mennesker med planeten," hun siger. “At arbejde i et så dynamisk team har betydet, at vi har gjort fremskridt hurtigt. Wakatobi-teamet har også vist sig at være en uvurderlig kilde til viden om det lokale økosystem.

Julia tilføjer yderligere, "At være i stand til at gå fra bibliotek til bærbar computer til rev, alt sammen i løbet af hundrede meter, er den perfekte opskrift på at generere nye ideer og afprøve dem. Det er så spændende at arbejde med fordomsfrie innovatører, der gerne vil prøve nye tilgange og se på tingene fra forskellige vinkler."

Når det er muligt, hjælper Wakatobis guider også Julia med indsamling af eDNA-vandprøver på Wakatob-rev, hvor hårde koraller er særligt robuste. Foto af Adrienne Gittus

Wakatobis Collaborative Reef Conservation Program er bredt anerkendt som et banebrydende initiativ inden for selvbærende, samfundsbaseret ressourcebeskyttelse. Dette initiativ blev udviklet af grundlæggerne af Wakatobi Resort for at give et proaktivt middel til at beskytte revene og de marine ressourcer. En del af indtægterne fra feriestedets gæster deles med lokalsamfundet for at opretholde og understøtte en bæredygtig livsstil, der fremmer forvaltning og respekt for koralrevets økosystem.

Wakatobi Dive Resorts nye interne marinebiolog, Julia Mellers. Foto af Adrienne Gittus

Julia er også ved at finde måder at inkorporere mere videnskab i Wakatobi dykkeroplevelsen. “Jo mere du ved, jo mere bemærker du," hun siger, "og hvilket bedre sted at lære om revets biodiversitet og formynderskab end i Wakatobi." I løbet af sin første måned på resortet præsenterede Julia et program om brugen af ​​kunstig intelligens i havovervågning; hun har også lavet et skræddersyet Wakatobi Marine Biology and Conservation Course for unge og teenagere, der ønsker at deltage under deres ophold.

Wakatobi Resort ligger på en lille ø i det sydøstlige Sulawesi, Indonesien. Gæster nyder concierge-dykning og snorkeltjenester med eksklusiv adgang til mere end 40 steder beliggende i et beskyttet havreservat, kombineret med femstjernet service, fine restauranter, spa-tjenester og direkte charter-gæsteflyvninger fra Bali.

