DAN lancerer 'DANcast', en podcast, der skal inspirere til bedre og mere sikker dykning

DANcast, Divers Alert Networks nye officielle podcast, leverer sikkerhedsindsigt gennem engagerende samtaler med dykkere fra hele branchen.

Serien kombinerer praktisk viden med personlige historier for at informere og inspirere. Med udgangspunkt i DAN's pædagogiske mission er podcasten beregnet til at øge lytternes viden og give dem mulighed for at træffe sikrere, smartere beslutninger under deres egne eventyr.

Showet samler en række stemmer – sikkerheds- og medicinske eksperter, forskere, udstyrsproducenter, undervandsfotografer og filmskabere, dykkeroperatører og andre passionerede fagfolk – som tror på DAN's mission.

Episoder dækker emner, der helt sikkert vil vække genklang hos både erfarne og nye dykkere. Lytterne kan forvente dybdegående diskussioner om videnskabelig forskning, træningspraksis, teknologiske innovationer, bevaringsindsats, undervandsbilleddannelse og meget mere.

DAN udgiver nye afsnit hver anden uge. For mere information om The DANcast, inklusive de seneste episoder og links til at abonnere på podcasten på Spotify og YouTube, Kan du besøge DAN.org/Podcast.