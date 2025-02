Depterapi – vejen frem

Som mange i dykkerbroderskabet er klar over, lukkede Deptherapy & Deptherapy Education som en velgørenhedsorganisation den 31. august 2023, efter næsten ti år at have arbejdet med britiske væbnede styrkers veteraner og nogle nødhjælpsarbejdere, der havde lidt livsændrende mentale og/eller fysiske udfordringer som følge af deres tjeneste for Sovereign and Country.

Dette arbejde blev udvidet til at omfatte dem, der var på det neurodivergerende paradigme eller som har SENDs, men velgørenhedsorganisationens arbejde blev indskrænket på grund af ikke ringe del på grund af COVID, en reduktion i velgørende gaver til den 'militære' sektor og et fald i nye modtageransøgninger.

Da holdet lukkede velgørenheden, forpligtede de sig til at beholde hjemmesiden: www.deptherapy.co.uk og Facebook-siden: Deptherapy & Deptherapy Education live i en toårig periode.

Richard og teamet har nu besluttet at vedligeholde hjemmesiden og Facebook-siden i en længere periode.

Depterapi blev med rette betragtet som en verdensleder inden for adaptiv undervisning, og den forskning, den bestilte, er blevet vedtaget som bedste praksis af mange forskere inden for rehabiliteringsdomænet 'grønt og blåt rum', og teamet modtager stadig hyppige anmodninger om adaptiv undervisningsstøtte og rådgivning.

Depterapi-modtagere Tom Oates (PTSD) og Michael Hawley (MS) på deres RAID IDP ved Roots Red Sea

En ny rolle

Det tidligere Deptherapy-team, nu som en gruppe venner, med en stor interesse for adaptiv undervisning, har besluttet at fokusere på at udbrede bedste praksis med hensyn til adaptive teknikker og at fungere som et opbevaringssted for viden på tværs af dette meget misforståede og misrepræsenterede specialområde for dykning.

De vil søge at gå forrest i at presse på for ISO- og WRSTC-standarder med hensyn til adaptiv undervisning/dykning og for effektiv politistyring af specialet, og dermed forhindre udokumenterede eller overdrevne påstande fra enkeltpersoner/bureauer om fordelene ved dykning for dem med mentale/fysiske udfordringer eller på det neurodivergerende paradigme.

I løbet af de næste par uger og måneder vil hjemmesiden ændre sig for at afspejle denne nye rolle, men samtidig bevare stoltheden over sin tidligere velgørende rolle.

På længere sigt ser teamet – som har bevaret sine erfarne instruktører og dedikerede medicinske (dykkemedicin & mental sundhed) rådgivere – på at udvikle et adaptivt undervisningsprogram, der overskrider agenturer, og som sætter den adaptive dykkers behov i højsædet.

Deptherapy forbliver et RAID-dykkercenter, og holdet ønsker at rette en særlig tak til Roots Red Sea for at fungere som firmasponsor i vedligeholdelsen af ​​hjemmesiden, og til Dave Hubber og Simon MacKay, som vil fortsætte med at passe på hjemmesiden, som de har gjort siden 2014.

Richard Cullen sagde: "Industrien er nødt til at acceptere standarder for adaptiv undervisning, der er pan-agency, og ikke-beviste påstande om rehabiliterende og mentale sundhedsmæssige fordele ved scuba skal ophøre. Der skal være et miljø, der sikrer ærlighed og integritet, som ikke er domineret af kommercialisering.”