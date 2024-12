Dive-velgørenhed Diveheart DEMA's 2024 Platinum Diving Community Champion

Diveheart, den internationalt anerkendte non-profit dedikeret til at styrke individer på alle niveauer gennem dykning, modtog den prestigefyldte Platinum Diving Community Champions Award på 2024 Diving Equipment and Marketing Association (DEMA) Show. Denne ære anerkender Divehearts enestående bidrag til inklusivitet, innovation og uddannelse i dykkerindustrien.

Prisen anerkender Divehearts banebrydende initiativer, herunder dets adaptive scuba-programmer, der transformerer liv ved at hjælpe personer med handicap med at opdage deres potentiale under overfladen, siden det blev startet i 2001. Divehearts ubønhørlige dedikation til at fremme tilgængelighed, uddanne instruktører og fremme et støttende fællesskab fortsætter at inspirere både dykkere og ikke-dykkere.

"Det er en ære at blive anerkendt af DEMA som Platinum Diving Community Champion," sagde Jim Elliott, grundlægger og præsident for Diveheart. "Denne pris validerer vores mission og opmuntrer os til at blive ved med at bryde barrierer i dykkerverdenen."

DEMA Show i Las Vegas i november så også Diveheart's seminar, Opbygning af en bedre adaptiv dykkerbriefing, trække et stort og engageret publikum. Ledet af ekspertinstruktører gav seminaret praktiske værktøjer og strategier til at skræddersy dykkerbriefinger til adaptive dykkeres unikke behov.

"Vores seminars succes fremhæver den voksende bevidsthed og efterspørgsel efter adaptiv dykkeruddannelse i industrien," sagde Elliott. "Vi er begejstrede for at se, at fællesskabet omfavner bedste praksis, der gør dykning mere tilgængelig for alle."

DEMA Diving Community Champion Award

Da Diveheart fejrer denne milepæl, ser organisationen frem til at udvide sin rækkevidde gennem innovative programmer, partnerskaber og faciliteter som dets kommende Deep Therapy Pool-projekt, designet til at forbedre mulighederne for adaptiv dykning.

For mere information om Diveheart, dets programmer, eller hvordan man støtter missionen, besøg venligst organisationens hjemmeside.