Dykkerbutiksejer fik 27 år for sexmisbrug

En ejer af dykkerbutik i Cornwall har været fængslet i 27 år efter at være blevet fundet skyldig i 16 lovovertrædelser af seksuelt misbrug af børn.

Marc Bear, 38, fik også et år på forlænget licens, en bekendtgørelse om forebyggelse af seksuelle skader og vil underskrive registret for seksuelle krænkere på livstid. Da han mødte op til domsafsigelse ved Truro Crown Court den 5. december, fik han at vide af sin æresdommer Carr, at han ville være en risiko for børn resten af ​​sit liv.

Bear drev One Stop Dive-Shop i Launceston. Virksomheden blev stiftet i december sidste år, og han trådte tilbage som direktør i midten af ​​november efter afslutningen af ​​retssagen, hvor en jury fandt ham skyldig i 10 tilfælde af voldtægt, to for seksuelle overgreb, to for at have forårsaget eller tilskyndet til en barn til at deltage i seksuel aktivitet og to af at få en person til at deltage i seksuel aktivitet.

Den tiltalte var også blevet fundet uskyldig i to lovovertrædelser med at forårsage eller tilskynde et barn til at deltage i seksuel aktivitet, én voldtægt og én for seksuelle overgreb.

Efter sin domfældelse i november var Bear blevet advaret om, at han stod til en frihedsstraf, men fik kaution for at forberede sig. Han var stukket af, men blev lokaliseret den følgende dag i Somerset, hvorefter dommeren havde fortalt ham, at hans kaution havde "fortalt mig alt, hvad jeg behøver at vide om din karakter".

"Dette var en meget foruroligende sag, hvor gerningsmanden har udnyttet unge menneskers sårbarhed til sin egen seksuelle tilfredsstillelse, og jeg glæder mig over den dom, som dommeren har afsagt," sagde efterforskningsofficer, politibetjent Tim Barbery fra Devon og Cornwall Politi's Offentlige Beskyttelsesenhed.

"Dette har været en langvarig efterforskning på grund af lovovertrædelsernes karakter, og den styrke og tapperhed, som ofrene har vist til støtte for politisagen, har været afgørende. Jeg håber, at resultatet i dag giver dem et lille element af lukning, så de kan begynde at bevæge sig fremad."

