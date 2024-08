Dykkerholdet finder bemærkelsesværdigt krigsskib fra 1. verdenskrig på 110 m

Vraget af krydseren HMS Hawke, sænket af tysk ubåd U-9 tidligt i Første Verdenskrig med tab af 524 officerer og besætning, ser det ud til at være blevet opdaget ud for Skotlands nordøstkyst af Lost in Waters Deep-vragforskerne og Gasperados tekniske dykkerhold.

Dykkerne venter på, at Royal Navy officielt bekræfter vragets identitet fra deres optagelser. HMS Hawke var et af de tidligste britiske krigsskibe, der blev sænket i 1. verdenskrig, omkring 10 uger inde i konflikten.

Nutidigt indtryk af forliset af den tyske kunstner Willy Stoewer

Hawke gik ned på mindre end otte minutter efter at være blevet ramt af en enkelt torpedo den 15. oktober 1914, mens han var på patrulje i Nordsøen ud fra Aberdeen.

Efter udtømmende forskning ledet af den Stromness-baserede vragjæger Kevin Heath fra Lost in Waters Deep, blev vraget lokaliseret fra Halton Charters dykkerstøttefartøj Clasina i en dybde på 110m, omkring 70 miles øst for Fraserburgh.

Heath havde finkæmmet optegnelserne over alle andre britiske skibe med hvilke Hawke kunne have kommunikeret før forliset, samt U-9's logfiler, som var med til at give en idé om hvor Hawke kunne have været, da torpedoen blev affyret.

Holdet undersøgte først en forhindring, der var blevet rapporteret af fiskere i 1980'erne og fandt intet der, men vraget af Hawke viste sig kun at ligge omkring en halv kilometer væk.

Side-scan sonarbillede af vraget (Lost In Waters Deep)

Dykkerholdet faldt ind på stedet den 11. august og rapporterede at være overrasket over vragets gode tilstand, selvom stævnen var blevet beskadiget, da den ramte havbunden. Skibet lå på styrbord side med minimal marin vækst på overfladen.

Hawke bar to 234 mm og ti 152 mm kanoner, plus tolv 6-punds og fire 3-punds, sammen med fire 457 mm torpedo-rør. Våbnene blev beskrevet som mange og uberørte, hvor nogle endda så ud til at forblive reflekterende nogle steder.

En af 234 mm kanonerne (Simon Kay)

Broapparatet forblev på plads, ligesom kaptajnens gangbro ved agterstavnen og rester af teakdækkene. Mange af de intakte koøjer lå åbne, hvilket afspejlede den pludselige karakter af forliset, hvor rummene indeni afslørede store mængder Royal Navy-service.

Hawke var en 118m Edgar-klasse beskyttet krydser (med forstærket panser), drevet af et par tre-cylindrede tredobbelte ekspansionsmotorer. Hun var blevet bestilt i 1893 på Chatham Dockyard, hvor hun fortsatte med at tjene i Middelhavsflåden og den internationale eskadron.

HMS Hawke

I 1907 Hawke sluttede sig til Hjemmeflåden og i september 1911 smadrede hun sin bue ved en kollision i Solent med Titanic's søsterskib liner RMS Olympic, som pådrog sig betydelige skrogskader - selvom der ikke var pålagt flådefartøjets kaptajn skylden for hændelsen.

Hawke's originale omvendte stævn blev knust ved sammenstødet med Olympics skrog, og blev erstattet af en lige stævn.

Dykkerholdet finder bemærkelsesværdigt krigsskib fra 1. verdenskrig på 110m 7

Ved starten af ​​WW1, HMS Hawke sluttede sig til 10. Krydser-eskadron og deltog i blokadeopgaver mellem Shetlandsøerne og Norge. I oktober 1914 blev eskadronen indsat længere sydpå i Nordsøen for at beskytte en canadisk troppekonvoj mod tysk angreb.

Krydseren var stoppet for at hente post fra endymion før hun gik videre, uden at zig-zagge, for at genvinde sin station. Hun var stadig ude af syne for resten af ​​eskadrillen da U-9 indledte sin dødbringende strejke klokken 10.30.

Hvornår Hawke blev rapporteret savnet af destroyeren Swift blev sendt fra Scapa Flow for at finde hende, men stødte kun på 22 mandskab på en tømmerflåde. En norsk damper havde i mellemtiden hentet 49 mænd mere, og en overlevende døde af sine kvæstelser og efterlod i alt 70 overlevende.

Clasina tilbage i havnen (Lost In Waters Deep)

HMS Hawke historien vil blive lagt på Lost In Waters Deep websted, hvor mange andre sådanne skibbrudshistorier kan findes.

Gasperadoerne deler gerne detaljerne om deres ekspeditioner på deres årlige tekniske dykkerkonference Guz.tech. Den næste finder sted på University of Plymouth den 30. november, og den kan bookes nu for £30.

Også på Divernet: DYKKERE FINDER AMFIBIØST SKIBSVRAG 100 M DYB FRA CORNWALL, 'ARGONAUTS' DYK FOR LÆNGT TASTE HMS JASON PÅ 93M, 100 BEDSTE UK WRAKDYK, DYKKERE LØSER TO U-BÅD-PUZZLER