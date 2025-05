Dykkerfund: Meg-tand i Florida, bomber i Storbritannien

Parret Kristina Scott og Chris Tidwell fra Florida skrev en guide til dykkere, der leder efter forhistoriske hajtænder i Den Mexicanske Golf, og under en charterbådtur ud for Venedig den 14. maj fandt de, hvad de anser for at være et uforholdsmæssigt stort eksemplar, selv efter megalodon-standarder.

Sigtbarheden var dårlig på dagen, men på en dybde af omkring 9 meter genkendte Scott formen af ​​en rurerækkevidde dækket af en tandrod og var i stand til at trække den intakt op af sedimentet. Den viste sig at være omkring 16 cm lang.

Selvom megalodonhajer menes at være blevet op til 18 meter lange, og tandfund ikke er usædvanlige i området, findes eksemplarer af den størrelse kun sjældent, ifølge parret. I de 18 år, hvor den charterbåd, de brugte, havde været i drift, sagde Scott, at der kun var fundet tre meg-tænder af den størrelse før den seneste opdagelse.

Megalodoner uddøde for omkring 3.6 millioner år siden, selvom de ældste fundne fossiler er omkring 20 millioner år gamle. Nyere forskning tyder på, at disse gamle hajer sandsynligvis lignede citronhajer mere end de store hvide hajer, som de traditionelt er blevet sammenlignet med.

Scott og Tidwell skrev hæftet i fællesskab En dykkerguide til at finde Megalodontænder i Venice, FloridaScott er baseret i Sankt Petersborg og er sundhedsprofessionel, men producerer også Koralanker dykkerlogbøger og andre varer designet primært til kvinder.

Morterbombe i søerne

Morterbombe fundet i Windermere

I Storbritannien er der i mellemtiden blevet opdaget en morterbombe fra 2. verdenskrig i Lake Windermere af fridykkeren Michael McGoldrick, en del af det hold, der for nylig blev omtalt i BBC's Tabt og fundet i søerne dagserie, hvor lokale dykkere forsøger at finde mistede ejendele under vandet.

Den 40-årige fra Barrow blev tilkaldt sammen med andre dykkere af tv-produktionsholdet, mens han var ude at dykke ud for Cumbrias kyst den 11. maj, og kørte over til søen stadig iført sin våddragt.

Michael McGoldrick på en mission

Den lille bombe var et tilfældigt fund, han gjorde nær Cockshott Point på østsiden af ​​søen, snarere end en del af programskabernes søgen efter deres kommende anden sæson. Det blev bekræftet, at den ikke udgjorde nogen fare, efter at et ammunitionsrydningsfirma havde kontrolleret, at den var hul indeni.

McGoldrick var senere i stand til at identificere modellen og få et certifikat som fri for eksplosiver (FFE) for at beholde anordningen i sin samling af undervandsfund. Han mener, at der sandsynligvis findes flere lignende morterbomber i området.

Dykkere advares mod at røre ved mistænkte eksplosive anordninger og at anmelde sådanne fund til politiet.

Urebomben var stadig væbnet

Den intakte bombe i Ure (RC Xploration)

En anden, meget større bombe fra 2. verdenskrig, blev for nylig fundet af en tidligere dykker, som måtte opgive sporten på grund af dårligt helbred. I modsætning til fundet i Windermere havde denne anordning været aktiv i mere end 80 år.

Adam Makewell fra Ripon udforsker floderne i North Yorkshire med sin 14-årige søn Cameron ved hjælp af en ROV og nogle gange en lille båd, og deler deres oplevelser. YouTube as RC-udforskning.

Mens Cameron testede nogle nye lys på floden Ure nær Bishop Monkton, stødte han på, hvad han troede var en propantank.

Hans far sendte sin ROV ned og indså, at genstanden, som lå omkring 4 meter dybt, var en bombe. Det var kendt, at de kongelige ingeniører brugte den del af floden til dykkerforsøg. uddannelse under krigen.

Søværnets EOD-holds indledende eftersøgning i Ure-floden (RC Xploration)

Fundet blev anmeldt til politiet, og et hold fra Royal Navy Explosive Ordnance Disposal (EOD) så på optagelserne fra parret og sendte et hold fra Glasgow. Da de ikke kunne finde bomben, tilkaldte de Makewells for at hjælpe, men på grund af den reducerede sigtbarhed forårsaget af kraftig regn var de ikke i stand til at præcist fastslå placeringen.

EOD-holdet vendte senere tilbage med mere sofistikeret lokaliseringsudstyr og fandt den 500 kg tunge anordning, som viste sig at indeholde omkring 200 kg levende sprængstoffer. Fordi den lå tæt på et beboet område, brugte de en formladning til at åbne hylsen og desarmere sprængstofferne.

Hylsteret blev taget væk til yderligere inspektion, selvom det muligvis ender på et lokalt museum.

