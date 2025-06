Dykkere og snorklere inviteret til BSAC's NW Dive Fest 2025

NW Dive Fest, der nu er i sit tredje år, vender tilbage til Capernwray fredag ​​den 3. oktober – og det er større og bedre end nogensinde.

BSAC er dedikeret til at fremme et imødekommende og inkluderende dykkermiljø, og NW Dive Fest er en fantastisk mulighed for dykkere med alle slags træningsbaggrunde til at komme sammen, møde andre dykkere og opleve det kammeratskab og eventyr, som BSAC tilbyder.

Derudover koster entré til arrangementet kun Capernwray-gebyret på £20, hvis det bestilles på forhånd onlineeller 25 pund ved indgangen.

Hvad er der i vente?

Fredag ​​den 3. oktober 2025 kan du gøre dig klar til en dag fyldt med spændende aktiviteter både i og uden for vandet, inklusive en foto konkurrence hvor du kan vise dine fotografering færdigheder og indfang magien under eller over bølgerne, scootersessioner og rebreather-trydives (begge skal bookes på forhånd) og den altid populære guldbarreskattejagt.

For dem, der ønsker at tilføje en ny dimension til deres dykning, vil Nautical Archaeology Society være til stede ved arrangementet og afholder en kursus i undervandsfærdigheder i weekenden.

Der vil også være et lotteri med masser af hovedpræmier, en auktion med nogle fantastiske varer, sponsorstande med prøveudstyr fra en række topmærker og mulighed for at mødes med klubber og dykkere fra det nordvestlige England i Club Zone.

BSAC er stolt af at have sponsorering fra førende navne i dykkerbranchen som Apeks, Northern Diver, AP Diving, Sea & Sea, Dynamic Nord, Suunto, Mares, Dive Manchester, Aqualung og Cressi. Deres støtte sikrer et førsteklasses arrangement for alle.

BSACs nordvestlige regionale træner, Stephen Dorricott, som sammen med sit hold koordinerer årets arrangement, sagde, at han var glad for at kunne bringe dykkerfestivalen tilbage til Capernwray.

Stephen sagde: "Vi var begejstrede over, hvor godt arrangementet gik sidste år; medlemmer taler stadig om det.

"Dette er ikke kun for klubber og medlemmer i det nordvestlige England, det er en åben invitation til alle medlemmer – vi vil meget gerne se jer der! Billetter er i salg, så gå ikke glip af det!"

Billetter

Prisen for entré er £20 pr. person, der købes på forhånd online, og deltagerne skal enten være medlem af Capernwray Dive Centre eller købe et dagskort. Arrangementerne starter kl. 10 på dagen. Early Bird-deltagere har chancen for at vinde seks gratis luftpåfyldninger!

Billetter kan købes fra den officielle hjemmeside link..

Foto Kredit: Simon Rogerson