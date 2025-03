Dykkere og snorklere opfordres til at handle for britiske farvande med Motion for the Ocean

Storbritanniens farvande er truet, men dykkere og snorklere har nu en stærk ny måde at gøre en forskel på – Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, et initiativ designet til at hjælpe lokale råd – både inde i landet og ved kysten – med at tage en meningsfuld handling for at beskytte blå områder, har lanceret et helt nyt onlineværktøj, der er tilgængeligt for alle dykkere, snorklere og andre vandbrugere, der ønsker at blive involveret.

BSAC, en førende stemme for det britiske dykkersamfund, har indgået partnerskab med Motion for the Ocean for at støtte dette initiativ og opfordrer alle dykkere - uanset uddannelsestilknytning - til at handle. Værktøjssættet giver trin-for-trin vejledning til at hjælpe enkeltpersoner, dykkerklubber og dykkerbranchen med at engagere sig i deres lokale råd og presse på for forandring.

Hvad er en 'Motion for the Ocean'?

A Motion for the Ocean er et formelt løfte, som et råd giver om at anerkende havets kritiske rolle og forpligte sig til at tage reel handling for at beskytte det. Hvis en Motion for the Ocean vedtages, accepterer rådet at integrere havgenopretning i sine politikker og beslutningstagning, hvilket sikrer, at sundheden i blå områder er en prioritet inden for områder som planlægning, økonomisk udvikling og uddannelse.

Ved at vedtage et forslag forpligter rådene sig til otte løfter, herunder:

✔️ Indlejring af havgenopretning i alle strategiske planer og beslutninger

✔️ Støtte til bevarelse af havet og forbedring af vandkvaliteten

✔️ At sikre, at lokal planlægning tager hensyn til indvirkningen på britiske floder og have

✔️ Øget havkompetence og øget offentligt engagement

✔️ Opfordrer regeringen til at sætte havet i nettogenvinding inden 2030

Offentlig støtte er nøglen - byrådsmedlemmer skal vide, at deres lokalsamfund bekymrer sig om sunde blå områder for at kunne handle.

Hvad er der inde i værktøjskassen?

✔️ En klar-til-brug e-mail skabelon til at kontakte rådmænd

✔️ Vejledning i at skabe effektive budskaber for at få resultater

✔️ Råd til klubber om at invitere byrådsmedlemmer til et Try Dive for at fremhæve vigtigheden af ​​sundt vand

Det er nemt at blive involveret – og du behøver ikke at være ekspert!

Du behøver ikke at være havbevaringsekspert eller kende al videnskaben - bare en passion for at beskytte det farvand, du elsker, er nok. Værktøjssættet gør det enkelt, med færdige ressourcer og klare trin at følge. Plus, BSAC og Motion for the Ocean er der for at hjælpe! Hvis du har spørgsmål eller har brug for støtte, er du ikke alene.

Emily Cunningham MBE, medstifter af Motion for the Ocean, sagde: "Dykkere og snorklere ser på egen hånd virkningen af ​​forurening og miljøforringelse. Motion for the Ocean giver dem værktøjerne til at omsætte bekymring til handling ved at arbejde sammen med deres råd. Hver e-mail, hver samtale og hvert skridt, der tages, hjælper med at sikre en sundere fremtid for britiske farvande."

Katherine Knight, BSAC-formand for miljø og bæredygtighed sagde: "Dette er et fantastisk initiativ, Emily har gjort 'tænke hav' tilgængeligt for råd over hele landet, og dette giver allerede udbytte med den stærke optagelse og forpligtelse til at støtte Motion for the Ocean. Uanset om du bor ved havet eller inde i landet, kan du opmuntre dit lokale råd til at bringe havets beslutninger med i deres beslutninger."

Lokalråd spiller en nøglerolle i at beskytte vores floder og have, men de har brug for offentlig støtte til at prioritere beskyttelse. Ved at række ud kan dykkere direkte påvirke beslutninger, der påvirker de farvande, de elsker.

For at få adgang til værktøjskassen og begynde at gøre en forskel, klik link..