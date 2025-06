Dykkere inviteret til Glasgows Beneath The Waves-show

Sjælden keramik fundet for nylig fra Eagle skibsvrag i Whiting Bay, Arran møder undervandsfotografering og maritimt inspirerede skitser, når Scottish Maritime Museum i Glasgow åbner sin sommerudstilling lørdag den 7. juni.

Udstillingen "Beneath The Waves" inkluderer artefakter fundet af vragdykkeren Graeme Bruce sammen med værker af fotografen, forfatteren og havbevaringsforkæmperen Lawson Wood og undervandskunstneren og forfatteren Christina Riley fra Ayrshire.

To keramiske skåle, der blev udstillet på udstillingen, blev bjærget fra vraget af jerndampskibet fra 1857. Eagle af Bruce, der bor i Oban, og hans team i juli sidste år. Deres opdagelsen blev fremhævet on Divernet.

Den rige last af porcelæn fremhævede en værdsat type skål lavet af den Glasgow-baserede Bell's Pottery, uden tvivl Skotlands mest internationalt betydningsfulde producent af keramik i det 19. århundrede.

Opryddet Bells ret (Graeme Bruce)

"For mig er et skibsvrag en tidskapsel, der er skjult for syne over tid ved havet," siger Bruce. "Privilegiet at kunne udforske og forbinde sig med fortiden er ubeskriveligt. At give genstande fra skibsvrag mulighed for at få et nyt liv og forbinde mennesker betyder alt."

Med hensyn til forbindelser, Eagle selve den blev bygget af Alexander Denny, hvis bror Williams testtank til skibe, den ældste i verden, nu huser Scottish Maritime Museums afdeling i Dumbarton.

Lawson Wood fra Duns har dykket siden han var 11 år gammel, og har brugt et undervandskamera i det meste af den tid. Hans over 50 bøger fokuserer på havliv og skibsvrag, og selvom hans arbejde har ført ham over hele verden, spillede han også en nøglerolle i medstiftelsen af ​​Storbritanniens største havbevaringsområde, Berwickshire Marine Reserve.

Brugde (Lawson Wood)

Wood markerer åbningen af ​​Beneath The Waves med et foredrag med titlen "60 år under vandet" både den 7. og 8. juni. Foredraget vil dække de tidlige dage inden for havbevarelse, og gæsterne vil modtage en underskrevet trykke af en søanemone eller sæl.

Christina Riley viser et udvalg af fotografier og blyantstegninger fra sin tid som snorkelkunstner i residens på Argyll Hope Spot. Hope Spots-projektet er en del af det globale Mission Blue initiativ ledet af oceanograf Dr. Sylvia Earle, og fremhæver områder, der er kritiske for havets sundhed.

Søanemone (Christina Riley)

Riley fokuserer på de finere detaljer i komplekse marine økosystemer og fremhæver én art ad gangen, såsom søgræs eller de elegante æg fra en nøgensnegl.

"Vi er begejstrede over at samarbejde med tre så passionerede og erfarne kunstnere og havforskere for at fejre vores magiske og mystiske undervandsverden," siger museets udstillings- og eventmedarbejder Eva Bukowska. "Besøgende i alle aldre vil nyde denne fordybende rejse ind i de skjulte skatte og historier under bølgerne."

Udstillingen viser også artefakter fra museets nationale maritime kulturarvssamling og udstillinger udlånt af North Ayrshire Heritage Trust. Besøgende kan også lære om, hvordan fridykning siges at fremme forståelsen af ​​marinarkæologi og -bevaring. Åbningen den 7. juni inkluderer en gratis dykkerdag med aktiviteter.

Beneath the Waves kører indtil 13. september i Linthouse-bygningen på Irvine Harbourside, og entré er inkluderet i Scottish Maritime Museums standardpris på £10. Op til tre børn har gratis adgang med hver voksen-/koncessionsbillet, og museet er åbent dagligt fra kl. 10 til 5. Billetter til Woods foredrag koster £10. Besøg SMM's hjemmeside.

