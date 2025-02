Forskellige stemmer til at forme klimaindsats i den første nationale undersøgelse nogensinde

Mandag den 3. februar 2025, Dykkere for klima vil lancere en landsdækkende undersøgelse, der opmuntrer dykkersamfundet til at dele deres kollektive erfaringer.

Dykkere er på frontlinjen af ​​klimaændringer og er vidne til på egen hånd, hvordan opvarmende oceaner og ekstreme forhold forvandler rev, tangskove og livet i havet. Nu, for første gang, giver en national undersøgelse dykkere chancen for at dele deres erfaringer og perspektiver på klimaændringer, med resultaterne sat til at danne grundlag for vigtige politiske anbefalinger.

Undersøgelsen - udført af forskere fra University of Queensland, RMIT University, University of Tasmania og University of North Carolina i samarbejde med Dykkere for klima,—er den første af sin slags, der fanger dykkernes indsigt i klimapåvirkninger, holdninger og handling. Med et mål på 2,000 svar i løbet af februar vil undersøgelsesresultaterne bidrage til en rapport, der fremhæver de udfordringer, som havafhængige samfund står over for, og den rolle, dykkere kan spille i at drive klimaløsninger.

Ved at deltage vil dykkere hjælpe med at forme kritiske politiske diskussioner og slå til lyd for stærkere beskyttelse af vores havmiljøer. Som en bonus vil deltagerne i undersøgelsen også have chancen for at vinde præmier fra hav-elskende sponsorer.

Lead researcher, og grundlægger og administrerende direktør for Dykkere for klima, Dr. Yolanda Waters, siger, "Dykkere er direkte vidner til virkeligheden af ​​klimaændringer. Men på trods af deres dybe forbindelse til havet, er dykkernes stemmer stort set fraværende i nationale klimadiskussioner. Denne undersøgelse handler om at ændre det.”

Dr. Waters understreger, at dykkeres oplevelser giver kraftfuld, virkelig indsigt i vores haves tilstand. "Vi har brug for, at beslutningstagere forstår, hvad der sker under overfladen og anerkender den rolle, dykkere kan spille i at forme klimaløsninger. Denne undersøgelse vil hjælpe med at sikre, at deres perspektiver bliver hørt."

Resultaterne af undersøgelsen vil blive samlet i en offentlig rapport, der lanceres senere på året, med anbefalinger rettet mod at støtte havindustrier, kystsamfund og havbevaringsindsatsen.

Tag undersøgelsen her: https://uniofqueensland.syd1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJ92YMP48haEiF0

Dykkere for klimaet – Et fællesskabsledet initiativ bestående af SCUBA-dykkere, fridykkere, kommercielle dykkere, snorklere, havrangere, undervandsfotografer, turismeoperatører, videnskabsmænd og guider. Det giver dykkere mulighed for at blive klimafortalere; ved at dele deres unikke førstehåndserfaringer af klimapåvirkninger på havmiljøer.

National Divers Survey 2025 – Dykkere for klima har indgået et samarbejde med førende forskere om at gennemføre den første officielle nationale undersøgelse, der anmoder om dykkeres opfattelser og erfaringer med klimaændringer. Dette vil være den allerførste videnskabelige undersøgelse, der indsamler og rapporterer virkelige personlige oplevelser af klimaændringer under vandet.