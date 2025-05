Divewise får en makeover

Populært dykkercenter på Malta Divewise har fået en seriøs makeover, hvor både ydre og indre er blevet fuldstændig renoveret af teamet – og familiemedlemmer, der blev hyret til at hjælpe.

I løbet af vinteren og det tidlige forår arbejdede Rinke Van Der Meer, Craig Williams og Laura Howarth sammen med alle instruktørerne og andre teammedlemmer på at slibe, lakere og male.

Lauras brødre Luke og James blev indkaldt for at hjælpe, da de er møbelsnedkere og fliselæggere, og hendes far Gary, som er svejser, var ansvarlig for alt det nye metalarbejde.

Dykkerområdet har fået et nyt, friskt udseende

Laura sagde, at de var begejstrede for resultaterne, og at de ikke kan vente på, at besøgende dykkere selv kan se det: "Ope på dykkergulvet har vi haft et kort over husrevet, som Aga (@agamuralsmalta) har lavet og malet på væggen for at hjælpe med briefinger og bringe lidt farve til stedet."

"Vi har også udvidet vores bursektion for at få mere opbevaringsplads, og i processen har vi fået trykt billeder af vrag og havliv på Malta på PVC-plader for at give lidt livlighed og indblik i de farvande, der omgiver os."

"Ferskvandsbadene og områderne til tørring af dragter er blevet flisebelagt for ekstra beskyttelse, og vi har også tilføjet indramninger i rustfrit stål for at få dem til at holde længere!"

Rustfri stålrammer på skylletankene og mere ophængningsplads

Dykkervenlig på den ene side, teknologisk orienteret på den anden

Hun fortsatte: "Butiksområdet er nu også blevet fuldstændig renoveret – vi har revet alle de gamle displaytavler ud og sat nye i, med en hvid side til Recreational Divewise-udstyret og en sort side til Technical Techwise-udstyret. Begge har neonskilte og også opbevaring bag displayene på skabe og skuffer, der kan trækkes ud."