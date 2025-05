Dykning nægtet

Dykning nægtet: NDIS-nedskæringer truer livsændrende dykkerterapi

Af Lyndi K. Leggett

Dykkerterapi er ikke bare en aktivitet – det er en livline for mange mennesker med handicap. I årevis har vores skræddersyede dykkerterapiprogrammer tilbudt mere end blot undervandseventyr. De har bragt mobilitet til lammede lemmer, selvtillid til ængstelige hjerter og mening til mennesker, der har mistet alt. Men nu er disse transformerende oplevelser truet.

Nylige ændringer af finansieringskriterierne for den nationale invalideforsikringsordning (NDIS) har ført til fjernelse eller afslag på støtte til scubaterapi. Dette har efterladt mange af vores klienter knuste og ikke blot frataget et rekreativt udbytte, men også en dokumenteret fysisk og mental sundhedsintervention.

Scuba som terapi: Mere end en hobby

Dykkerterapi lyder måske ukonventionelt, men det er baseret på videnskab. Vandets vægtløshed giver mennesker med begrænset mobilitet mulighed for at bevæge sig frit, ofte for første gang siden deres skade. Vandets tryk hjælper med at regulere vejrtrækningen og reducere angst. Den mentale klarhed, der kommer fra dykning - kombineret med glæden ved at opnå noget - er kraftfuld.

Vores program har hjulpet klienter med rygmarvsskader, PTSD, multipel sklerose, autisme og meget mere. For nogle er det den eneste fysiske aktivitet, de kan nyde uden smerter. For andre har det været første gang, de har følt sig "normale" i årevis.

Her er et brev fra en af ​​vores klienter, der forklarer, hvordan han drager fordel af at træne under vandet i en time om ugen:

Til hvem det måtte vedrøre,

Selvom jeg kan gå ved hjælp af en stok, er jeg lammet på grund af en skade, jeg pådrog mig, mens jeg tjente i den australske hær. Brevet nedenfor beskriver de fordele, jeg har fået af den skræddersyede træningsrutine, jeg modtager hos The Scuba Gym. Disse omfatter fysiske, sociale, personlige og mentale sundhedsmæssige fordele. Den virkelige magi ved scuba gym er, at fordelene under vandet overføres til land og sætter en persons sind i en bedre balance.

• Min lungefunktion er blevet dramatisk forbedret.

• Ribbensmerter mindskes ved dyk under 3 meter.

• Muskelkramper, spasmer, der resulterer i grad 1 til 2 rifter, reduceres i 3 dage efter dykning til 5 m eller dybere i 30 minutter eller længere.

• Jeg har færre tanker om at skade mig selv, og mit humør er meget bedre, når jeg har med andre at gøre.

• Jeg går baglæns med besvær, men umuligt før scubaterapi.

• reduceret antal plejetimer fra 24 timer om dagen til 8 timer om dagen. Dette er gået tilbage til 24 timer på grund af de tre måneder uden adgang til scubaterapi.

• Forbedret blodcirkulation i ekstremiteterne og total heling af sår • Gået fra permanent kateterisation til intermitterende kateterisation ved dykning mere end én gang om ugen.

• Min søvn blev bedre, hvilket resulterer i bedre egenomsorg og mindre sygdom

• Smertelindring på 5 m dybde. Dette er den eneste lindring, jeg får fra min kroniske smertetilstand, som var forårsaget af tjeneste i den australske hær.

• Jeg har mere energi

• Øget bevægelsesfrihed fra undervandsøvelser.

Udover ovenstående fordele giver scubaterapi mig mulighed for at deltage uden frygten for at drukne på grund af muskelspasmer eller komme til skade ved et fald, hvilket sker regelmæssigt, når jeg er på land.

Jeg får mere ud af én scubaterapi-session end tre fysioterapi-sessioner.

Det er svært at udtrykke lettelsen fra mine kroniske smerter.

Jeg lever med den indespærrede følelse af smerte, der aldrig slutter, den påvirker hver eneste bevægelse, hver eneste...

tanke. Det forstyrrer påklædning, toiletbesøg og alt, hvad du kan komme i tanke om. Det har taget min

værdighed på mange måder og fjernede enhver chance for et normalt liv.

Scuba Gym er det første lyspunkt i 25 år.

NDIS-nedskæringer: Et dybt slag

Trods disse klare fordele har NDIS nu vurderet scuba-terapi "ikke-essentiel" i mange finansieringsplaner. Dette skridt har ikke blot afskåret adgangen for nye deltagere, men i nogle tilfælde fjernet eksisterende støtte fra klienter midtvejs i programmerne – hvilket har efterladt dem i stikken, både bogstaveligt og følelsesmæssigt.

Begrundelsen? Manglende anerkendelse af scubaterapi som en "rimelig og nødvendig" støtte i henhold til NDIS-retningslinjerne. Men for dem af os, der har oplevet scubaterapiens helbredende kraft på første hånd, føles denne beslutning ikke bare kortsynet – den er grusom.

Disse nedskæringer dæmper ikke bare fremskridt; de vender det om. Klienter rapporterer tilbageslag i mobilitet, øget depression og angst samt en genopblussen af ​​isolation – netop de problemer, som scuba-terapi hjalp med at lindre. Læg dertil den fysiske smerte, som nogle af vores klienter oplever døgnet rundt uden deres scuba-terapi, og al smerten kommer tilbage, deres søvn forstyrres, og deres heling stopper.

Vi har brug for din hjælp

Vi opfordrer dykkermiljøet, handicapsektoren, sundhedspersonale og politikere til at være opmærksomme. Hvis du er blevet påvirket af disse nedskæringer, eller hvis du tror på dykningens kraft som et værktøj til helbredelse og styrkelse, opfordrer vi dig til at hjælpe os.

Sådan kan du hjælpe:



• Støt vores program gennem donationer eller sponsorater for at holde det i live for dem

som har mest brug for det.

• Del denne historie med dine netværk for at øge bevidstheden.

• Kontakt os direkte, hvis du har idéer, ressourcer eller en vilje til at hjælpe os med at bekæmpe denne uretfærdighed.

Final Word

Dykkerterapi ændrer liv. Vi har set det ske hundredvis af gange. Vandet diskriminerer ikke – det omfavner alle ligeligt. Og med den rette støtte kan vi det også.

Lad os ikke lade bureaukratiet drukne det, der er blevet en livline for så mange.

Kontakt os på Lyndi@thescubagym.com.au eller ring på 042 038 0055 for at gøre en forskel.