Dykker du i Med denne sommer? Bedst at læse dette

at 9: 51 am

"Mange mennesker er ikke klar over, at foråret faktisk er det søde sted for sommerferiereservationer," siger Dawn Morwood, meddirektør for rejseselskabet Cheap Deals Away.

Selvom hun ikke er specialist i scuba-rejser, kan hendes virksomheds råd spare penge og stress for dykkere uden for EU, der planlægger en dykkertur i Middelhavet eller andre steder i Europa – helt ned til at vælge den bedste ugedag at flyve ud på.

"Mens alle andre er fokuseret på deres påskeplaner, kan du sikre dig fantastiske sommertilbud, som ikke vil være tilgængelige om et par måneder," siger Morwood. "Til sommerrejser er april dit gyldne vindue. Vores data viser, at booking af internationale flyrejser i midten af ​​april typisk sparer rejsende mellem £200-£300 sammenlignet med booking i juni.

"Bestil afgange til tirsdag eller onsdag - disse midtugeflyvninger kan være op til 20 % billigere end weekendafgange."

(Pixlr)

I modsætning til fly, falder hotelpriserne ofte tættere på opholdsdatoer. "Det søde sted for sommerhotelreservationer er 3-4 uger før din rejse," siger Morwood. "Mange hoteller frigiver usolgte værelser til nedsatte priser i denne periode."

For populære kystdestinationer som de græske øer skal du dog booke 2-3 måneder frem, da de hurtigt bliver fyldt op i juli og august. "Bestilling tidligere garanterer ikke kun tilgængelighed, men kommer ofte med early bird-rabatter."

'Døde uger'

De sidste to uger af august og første uge af september byder på en "utrolig mulighed", især med middelhavsdestinationer, for mens sommervejret hænger ved, kan priserne falde med op til 30 % sammenlignet med de højeste priser i august, siger Morwood.

Hver sommer har "døde uger", hvor bookinger naturligt dykker ned, afslører hun. "Ugen den 26. juni og den første uge af juli ser ofte lavere bookingpriser. Disse uger ligger mellem typiske skoleferiedatoer, hvilket gør dem perfekte til rejsende uden børn."

Opret prisadvarsler nu for dine foretrukne destinationer, selvom du ikke er klar til at booke, foreslår Morwood. "Dette hjælper dig med at genkende en god handel, når du ser en og forstå typiske prismønstre for din valgte destination.

Opsæt prisadvarsler for dine foretrukne destinationer

"Nøglen er at tænke i lag: book dine fly i løbet af forårets gyldne vindue, målret mod de mere stille 'døde uger', hvis du kan rejse derefter, og overvej fordelene ved rejser i slutningen af ​​august eller begyndelsen af ​​september. Ved at kombinere disse strategier sparer du penge, samtidig med at du forbereder dig på en meget mere behagelig ferie uden stress i højsæsonen."

ETIAS & EES

Morwood er også ivrig efter at minde rejsende om de nye regler designet til at modernisere grænsesikkerheden og strømline indrejseprocedurer, der træder i kraft for ikke-EU-dykkere på vej til kontinentet i anden halvdel af 2025.

"Mange lande vedtager elektroniske rejsegodkendelsessystemer og biometrisk dataindsamling for at øge sikkerheden og effektiviteten," siger hun. "Disse tiltag har til formål at reducere identitetssvig, forhindre besøgende i at blive for længe i et land og give mere strømlinede grænseoplevelser."

De pålægger også rejsende et større ansvar for at overholde kravene før ankomst.

(Pixlr)

Det europæiske rejseinformations- og autorisationssystem (ETIAS) er en obligatorisk elektronisk rejsetilladelse for pasindehavere uden for EU, der besøger et af de 30 Schengen-lande for korte ophold (op til 90 dage). Rejsende skal ansøge online før afgang, give nøjagtige pasoplysninger, beskæftigelsesstatus, rejsehistorik og andre oplysninger.

De fleste ansøgninger loves at blive behandlet på få minutter, men nogle kan tage op til en måned, hvis yderligere oplysninger eller en samtale skulle være påkrævet. ETIAS er gyldig i tre år eller indtil det tilhørende pas udløber. Det koster 7 euro og er gratis for under 18 og over 70.

Fingeraftryk og ansigter

I mellemtiden erstatter det opdaterede ind-/udrejsesystem (EES) manuel passtempling med en automatisk digital registrering af ind- og udrejser for alle ikke-EU-rejsende, der rejser ind i Schengen-lande for korte ophold. "Dette system vil indsamle biometriske data, herunder fingeraftryk og ansigtsbilleder, for at spore visumfrie og visumpligtige ophold," siger Morwood.

Systemet vil automatisk markere overstayers i ethvert land, og selvom det er designet til at forbedre sikkerheden og reducere køer over tid, siger hun, at det kan forårsage forsinkelser i indgangsstedet i starten.

(Niklas Jeromin / Pexels)

"For at sikre, at tingene går glat, skal du ansøge om din ETIAS tidligt - faktisk vil jeg anbefale at have den i hånden, før du overhovedet bestiller hoteller og fly," siger Morwood. "Du skal notere, hvornår ETIAS udløber, så du kan ansøge igen i god tid."

Som hidtil skal dit pas være gyldigt i mindst seks måneder ud over dit planlagte ophold for at rejse til de fleste EU-lande. Find mere information på Billige tilbud væk eller på EU-websted.

Også på Divernet: LETT SCUBA-REJSER: VÆSENTLIGE TIPS TIL DYKKERE, SÅDAN REJSER MAN LET SOM DYKKER, EN VEJLEDNING TIL PAKNING TIL DYKKEREJSER, DYK SOM EN PROF: PAKNING AF GEAR TIL EN DYKKETUR