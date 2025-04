Donationer fordoblet til Shark Trust

Shark Trust er glade for at kunne meddele, at i kun en uge (fra i dag til 29. april) vil alle donationer, store som små, blive fordoblet i Big Giv Green Match Fund.

Shark Trust håber at rejse £10,000, som vil blive fordoblet til £20,000, og dette vil gå til deres Community Engagement Program. Shark Trust arbejder globalt for at tackle de trusler, som hajer, skøjter og rokker står over for, og gennem Community Engagement Programme kan organisationen øge offentlighedens viden om hajer og de trusler, de står over for, og opbygge et samfund, der kan blive involveret i hajbevaring.

Dette vil give samfund og udstyre fremtidige generationer med de værktøjer og den viden, de har brug for for at skabe positive forandringer for hajer.

Shark Trust Patron, Monty Halls kommenterede: "Cousteau kaldte hajer for 'havets pragtfulde vilde', og selv gennem den mere godartede linse af moderne hajinteraktioner er det stadig en god beskrivelse. De rev, jeg dykkede for 30 år siden, vrimlede med hajer, det perfekte resultat af 450 millioner års silent evolution, de blå, elegante vandrev i dag. Men der er stadig håb om, at hvis den ene generation har skabt sådanne ødelæggelser, så kan den næste vende den skade, der er sket.