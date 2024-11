Emperor Divers annoncerer nyt partnerskab med Bilikiki Cruises

Førende liveaboard ferie virksomheder Kejserdykkere og Salomonøerne-baserede Bilikiki Cruises er gået sammen.

Arrangementet vil betyde, at Emperor promoverer sin nye partner til et mere globalt publikum ved at bruge sin store kundebase og stærke markedsomdømme, samt at inkorporere noget af drifts- og udviklingsarbejdet.

Bilikiki er et veletableret og højt anset firma, der har leveret vidunderlige dykkeroplevelser til deres gæster på Salomonøerne siden 1980'erne. Som en af ​​de eneste virksomheder, der opererer i denne region, er de utvivlsomt eksperter i at levere ferier i topkvalitet til deres gæster i denne del af verden.

Kejser Bilikiki

Kejserens historie går tilbage til begyndelsen af ​​1990'erne, hvor de begyndte at drive dykkercentre i Egypten, men nu har en flåde af liveaboards i Det Røde Hav, Indonesien og Maldiverne.

Det nye partnerskab vil være et ideelt ægteskab, hvor begge virksomheder deler lignende filosofier.

Emperor Divers CEO Alex Bryant sagde: "Vi er meget glade for at byde Bilikiki velkommen til Emperor-familien. Vores organisationer er godt matchede, da begge har en meget loyal kundebase og er kendt for at yde fremragende kundeservice.

"Ved at forene kræfterne føler vi, at vi kan hjælpe yderligere med at udvikle det enormt populære Bilikiki-produkt og også introducere vores etablerede gæster til et nyt område at dykke i."

Den rummelige solterrasse på kejser Bilikiki

”Det er et meget spændende arrangement for os. Vi er veletablerede i vores tre nuværende destinationer i Det Røde Hav, Indonesien og Maldiverne, men dette nye arrangement giver os en god chance for at udvikle os, udforske Salomonøerne og få nogle nye dykkeroplevelser.

Bilikiki Cruises' administrerende direktør Sam Leeson tilføjede: "Vi er glade for at være blevet knyttet til Emperor Divers for at skabe dette nye arbejdsforhold. Chancen for at arbejde med en så fremtrædende organisation i liveaboard-industrien er en fantastisk mulighed for os.

"Meget lidt vil ændre sig i den daglige drift af Bilikiki, da vores eksisterende personale vil blive ved med at udføre det enorme arbejde, de har gjort i årevis. Det giver dog en fantastisk mulighed for at sprede budskabet om vores smukke båd og forhåbentlig bringe nye besøgende til at opleve den magiske dykning, der findes på Salomonøerne.”