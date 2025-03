Emperor Group lancerer en række nye fordybende oplevelser, Emperor Adventure

at 10: 00 am

Emperor Divers har lanceret et spændende nyt brand, Kejser eventyr – designet til spændingssøgende og naturelskere, der ønsker at udforske verden på uforglemmelige måder.

Emperor Adventure tilbyder ekspertudvalgte udendørsoplevelser over hele kloden, fra trekking og fouragering gennem Indonesiens frodige jungler og vandreture i Egyptens tidløse ørkener, til at surfe på Maldivernes bølger og svømme i det krystalklare vand i Det Indiske Ocean og Rødehavet.

Som et søstermærke til Emperor Divers bygger Emperor Adventure på årtiers ekspertise i at levere rejseoplevelser af høj kvalitet og giver Emperor Group mulighed for at udvide sine tilbud og henvender sig til eventyrere, der er ivrige efter at udforske verden fra et frisk, fordybende perspektiv.

Wadi Sabarah Lodge

Fra Emperors berømte flåde af top-end liveaboard både, kan gæster nyde en bred vifte af unikke oplevelser. Højdepunkter inkluderer et kultur- og køkkenkrydstogt i Indonesien - arrangeret af den anerkendte vildlavende kok Tait Miller - samt vandbaserede eventyr som surfing og svømning.

For dem, der søger autentiske ørkenoplevelser, tilbyder Emperor Adventure guidede ekspeditioner gennem Egyptens uberørte landskaber baseret på den fantastiske Wadi Sabarah Lodge og den botaniske have.

Alex Bryant, administrerende direktør for Emperor Group, forklarer inspirationen bag Emperor Adventure: "Med vores omfattende viden om gæstfrihed og rejser føltes udvidelse til eventyrturisme som et naturligt næste skridt. Vores liveaboard-både udgør et fremragende hjem for vandbaseret udforskning, mens Wadi Sabarah Lodge tilbyder et smukt tilflugtssted for dem, der ønsker at opdage ørkenens vidundere.

Tait Miller fra kultur og køkken

"The Emperor Group har altid været dedikeret til at levere enestående kundeservice, og vi er glade for at bringe det samme niveau af omsorg til et nyt publikum af rejsende, der ønsker at opleve verden på en anden måde."

