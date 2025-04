Slut på en æra - Anne Hasson annoncerer pensionering fra Aggressor Adventures

Anne Hassons 41-årige karriere med Aggressor Adventures har strakt sig fra fotoproff og besætningsmedlem ombord på originalen Cayman angriber scuba liveaboard til Vice President og Director of Marketing for det verdensomspændende eventyrrejsefirma.

I april 2025 vil Hasson trække sig tilbage fra sit arbejde med Aggressor Adventures, da hun tager sig tid til at dele sin passion for undervandsudforskning og rejse med familie og venner.

Hassons kærlighed til dykning og service i rejsebranchen begyndte den 9. november 1984, da hun sluttede sig til sin mand, kaptajn Wayne Hasson, på det første Aggressor-charter, der udforskede Caymanøernes undervandsrige. Hun er blevet hos virksomheden i over 40 år og har fremmet dens vækst fra ét dykkerfartøj til et verdensomspændende eventyrfirma, der tilbyder dykning, fotosafari med vilde dyr, fuglekiggeri, flodkrydstogter, fotosafari med vilde dyr og kulturelle og miljømæssige ture.

Anne Hasson fejrer sin pension

Ud over sine professionelle præstationer har Hasson været banebrydende inden for dykkerrejseindustrien og med at bevare naturlige vidundere, som fremtidige generationer kan opleve. Hun er indsat i 2010 Women Divers Hall of Fame, bestyrelsesmedlem for Sea of ​​Change Foundation og en SSI Platinum Pro5000 Diver. Til september bliver hun optaget i den prestigefyldte International Scuba Diving Hall of Fame på Caymanøerne, tilbage til hvor det hele begyndte.

"Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Anne Hasson i løbet af de sidste 18 år. Hendes dedikation og arbejdsmoral er det bedste, jeg nogensinde har set i alle mine år i erhvervslivet, og jeg takker hende for alt det, hun har bidraget til denne virksomhed, da hun går i gang med en velfortjent pensionering af rejser og fritid," siger Wayne Brown, ejer og administrerende direktør for Aggressor Adventures.

Som næstformand for Aggressor eventyr, administrerede Hasson reservations-, marketing- og reklameafdelingerne og bevarede integriteten og imaget af den 41-årige virksomheds brand og virksomhedsidentitet.