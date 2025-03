Euro-Divers lancerer Blue Lens Workshops i Egypten

Euro-Divers Egypt har annonceret indførelsen af Blå Lens Workshops, en uges fordybende oplevelser i Det Røde Hav designet til at tage din undervandsfotografering og -video til det næste niveau.

Begrænset til kun 12 deltagere pr. session, giver disse workshops praktisk coaching fra industrieksperter i et af de mest betagende havmiljøer på Jorden.

Mere end blot endnu en dykkertur, dette er et syv dages dybt dyk i kunsten at undervandsbilleddannelse. Ledet af den berømte undervandsfilmskaber Olivier Bourgeois og hans ekspertteam blander workshoppen teknisk beherskelse, havadfærdsindsigt, dykkerteknikker og post-produktionsfærdigheder til en omfattende læringsoplevelse.

Uanset om du er nybegynder eller erfaren skydespiller, vil du tage afsted med nye venner, nye færdigheder og uforglemmelige minder fra et eventyr som intet andet.

Fantastiske undervandsbilleder handler ikke kun om teknik – det handler om at forstå og forbinde med selve havet. Det er derfor, Blue Lens Workshops går ud over kameraet for at hjælpe dig med at udvikle en dybere forståelse af det marine dyreliv og dets adfærd. Med vejledning fra haveksperter og oceanografer lærer du, hvordan du kan forudse dyrebevægelser, tilpasse dig naturlige forhold og fange virkelig autentiske øjeblikke.

I løbet af ugen vil du opdage, hvordan du interagerer med marine arter, og hvordan du kan nærme dig dyrelivet med minimal forstyrrelse, alt imens du skaber billeder, der fortæller stærke historier om undervandsverdenen.

Din workshoppakke inkluderer syv nætter i et firestjernet resort ved stranden med helpension / lufthavnstransport for en jævn ankomst og afgang / 14 dyk med forlænget bundtid (op til 90 minutter hver) / nitrox inkluderet for certificerede dykkere / privatiserede dykkerbåde og små gruppeformationer (max fire dykkere per gruppe) / fuldt udstyret efterproduktionsstudie).

Der er kun to tilgængelige sessioner i 2025 (25. maj – 1. juni og 1. juni – 8. juni), og med et strengt begrænset antal deltagere er dette en sjælden chance for at være en del af noget helt unikt. Bog link..